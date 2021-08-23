Обнаруженные на Марсе камни могут содержать воду: новые исследования
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Обнаруженные на Марсе камни могут содержать воду: новые исследования

4:30:538/23/2021Фото: pxhere.com
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Гидрогематит легок по отношению к железу, но имеет гидроксильные группы, водород и кислород, которые превращаются в воду, хранящуюся в горных породах.

марс
Присутствие гидрогематита на Марсе предоставит дополнительные доказательства того, что Марс когда-то был водной планетой, а вода - это единственное соединение, необходимое для всех форм жизни

Камни, которые собирают пыль в Смитсоновском институте с 19 века, могут содержать ключи к разгадке нахождения воды на Марсе, пишет dailymail.co.uk.

Гидрогематит, обнаруженный в 1843 году специалистом по минерализации Германии Августом Брайтгауптом, повторно исследуется учеными из Университета Пенсильвании, которые считают, что земная порода обладает свойствами, аналогичными тем, которые на Марсе называют «черникой».

Гидрогематит легок по отношению к железу, но имеет гидроксильные группы, водород и кислород, которые превращаются в воду, хранящуюся в горных породах.

Так называемые «черники» на Марсе были обнаружены агентством NASA Curiosity в 2004 году, которое идентифицировало их как гематит, поскольку у него нет технологии для определения гидрогематита.

Питер Дж. Хини, профессор наук о Земле Пенсильванского университета, заявил в своем заявлении: «На Земле эти сферические структуры представляют собой гидрогематит, поэтому мне кажется разумным предположить, что ярко-красные камешки на Марсе - это гидрогематит».

Исследование началось, когда Си Афина Чен, докторант Хини в области наук о Земле, нашла различные образцы старых горных пород с этикеткой, содержащей воду.

Чен провел несколько тестов на породе 19-го века, включая инфракрасную спектроскопию и синхротронную дифракцию рентгеновских лучей, более чувствительный и усовершенствованный метод, чем тот, который использовался, когда образец был впервые описан Брайтгауптом в 1843 году.

После работы Чен обнаружил, что минералы бедны железом и содержат гидроксил, который замещает некоторые атомы железа.

«Я пытался увидеть, каковы были естественные условия для образования оксидов железа», - сказал Чен.

«Каковы были необходимые температура и pH для кристаллизации этих водных фаз, и могу ли я придумать способ их синтеза?»

Она обнаружила, что при температуре ниже 300 градусов по Фаренгейту в водной щелочной среде гидрогематит может выпадать в осадок, образуя осадочные слои.

«Большая часть поверхности Марса, по-видимому, образовалась, когда поверхность стала более влажной и из этой воды выпали оксиды железа», - сказал Хини.

«Но существование гидрогематита на Марсе все еще остается предположением».

Эксперименты Чена показали, что природный гидрогематит содержит от 3,6 до 7,8 процента воды по весу.

Исследователи полагают, что в зависимости от количества гидратированных минералов железа, обнаруженных на Марсе, там может быть значительный запас воды.

«Марс называют Красной планетой из-за его цвета, который связан с соединениями железа в марсианской грязи», - говорится в заявлении команды.

«Присутствие гидрогематита на Марсе предоставит дополнительные доказательства того, что Марс когда-то был водной планетой, а вода - это единственное соединение, необходимое для всех форм жизни на Земле».

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