В Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма особые слова для каждого: Важно помнить!

Очень стыдно перед ними,
Перед теми, кого уже нет
За поступки не свои, а чужие,
За тех, кто принес им столько бед.
***
Отстояли интересы, не боялись тюрьм и пыток,
Провели десятки стачек, революции попыток,
Жизнь свою отдали власти за идею и за мир...
Спи спокойно, предок честный, наша гордость и кумир!
***
Этот день на праздник не похож –
Воронки умчали сотни жизней.
Пусть с газет не льется больше ложь
Об антинародной дешевизне.
Сколько сгинуло в задворках серых стен
Величайших гениев планеты!
Мы скорбим по каждому из тех,
Кто не славил стадные заветы.
Стала пухом мать сыра земля,
И развеян пепел уж по ветру,
Только память все еще жива,
Только песня ваша не допета.
Точно кровь, застывшие цветы,
Как комок клубится в легких воздух,
Жертвы политической войны
Со слезами мы сегодня вспомним.
***
Оказались изгоями в своей же стране,
Ни за что им досталось.
Не позавидуешь их судьбе.
Без вины пострадавшие соотечественники,
Но родину не продавшие,
Возвращались тайком, словно разведчики.
***
Поломанные судьбы,
Разбитые надежды
Невинные по сути,
Ушедшие навечно.
Вы нестерпимой болью
В сердцах людских живете
И памятью-любовью
Земную скорбь несете.
***
Жертв страшных политических репрессий сегодня вспоминаем мы с печалью,
Их имена, забытые когда-то, сегодня с новой силой зазвучали.
Они погибли: кто душой, кто телом, но в памяти остались все живыми,
И их судьба – пример того, что жизнь не всех умеет ставить на колени.
Десятки, сотни, тысячи безвинных, кто жертвой пал бессмысленных идей,
Из лепестков всех тех опавших жизней, устелена тропа живых людей.
Огнём горит в сердцах о жертвах память, и ныне боль не знает утешения,
Мы принесём цветы как символ жизни, ведь помнить их – для нас предназначение.
Автор: Степаненко Ольга
Источник: bugaga.ru