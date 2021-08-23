С днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве воинственные и победные открытки и поздравления для каждого

Подвиг, что Вы совершили мы будем помнить всегда,
Перед Вашим мужеством мы преклоняемся на все времена!
Курская битва сложна, но немцев Вы остановили,
И в бежать фашистов с наших земель заставили!
Пусть годы прошли, но в памяти нашей вы останетесь,
И в нашей верности Вашим идеалам не обманетесь!
Сегодня дань памяти вам, герои, отдадим,
И Родину нашу, мы клянемся в обиду не дадим!
***
Курская битва – знаковая битва в страшной войне,
Мы никогда не забудем и помним и верны вдвойне!
Слава героям, что в этой страшной битве победили,
Пусть кровь вы свою за наш мир пролили!
Для нас Вы пример и хотим у Вас мужеству поучиться,
Чтобы и сегодня Родина могла нами гордиться!
Спасибо за мирное небо, и за великую Победу,
Ведь силы Ваши были уже на пределе!
***
Страшно представить сегодня танки на полях,
А тогда шел бой по Курском на хлебных жнивах!
Бой страшный, и казалось будет он бесконечным,
Своим подвигом Вы вступили в историю и в вечность!
Сколько Вам было герои битвы на Курской дуге,
Только со школьной парты и очутились в огне!
Спасибо за подвиг не устанем мы повторять,
Мужества Вам, ребята, было не занимать!
Курская битва мы помнить ее всегда будем,
И детям нашим расскажем и они не забудут!
Славно Вы фашистов но Курской дуге разгромили,
Стали их гнать с нашей страны миля за милей!
Подвиг всех известных и неизвестных солдат мы помним,
А если мир забудет, то мы ему напомним!
Пусть никогда наши дети не видят такую войну,
Спасибо герои за мирную жизнь, а не войну!
***
После Курской дуги Советская Армия начала наступление,
Нам никогда нельзя забывать это мгновение!
Тысячи людей отдали жизнь за наш мир,
Мы их будем помнить, пока жив, хоть человек один!
Столько мужества, отваги и смелости Вы проявили,
О себе не думали, только бы страну освободили!
Низкий поклон Вам герои Курской битвы,
И сегодня мы вас всех вспомним в своей молитве!
Источник: cepia.ru, pozdravik.ru