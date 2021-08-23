Ибупрофен может нанести смертельный удар по вашей печени: признаки

Заболевания печени растут. С 1970 года смертность от болезней печени увеличилась на 400 процентов. Прием ибупрофена в дозе, превышающей рекомендованную, может увеличить риск.
Прием слишком большого количества ибупрофена - обезболивающего, которое продается без рецепта - также известный как передозировка, может быть очень опасным, особенно для печени. Фактически, передозировка парацетамолом - самая частая причина печеночной недостаточности в Великобритании, предупреждают эксперты, пишет express.co.uk.
В исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения, были дополнительно проанализированы токсичность ибупрофена и заболевания печени.
В исследовании сообщалось о случае 59-летней женщины, которая лечилась ибупрофеном (600 мг три раза в день) от боли в бедре, у которой через пять дней у нее развилась желтуха и утомляемость.
Она была госпитализирована в специализированную больницу, и лечение было прекращено.
Лабораторные результаты показали заметное повышение уровня аминотрансферазы в сыворотке и билирубина в сыворотке на 20 мг / дл (таблица).
Она продолжала плохо себя чувствовать, у нее развились асцит и почечная недостаточность.
Через 10 недель после начала болезни ей была проведена успешная трансплантация печени.
В печени обнаружен субмассивный некроз печени.
Клинически очевидное повреждение печени от ибупрофена очень редко, но может быть тяжелым, и было описано несколько случаев связанной с ибупрофеном острой печеночной недостаточности, приводящей к смерти или необходимости трансплантации печени, отмечается в исследовании.
В нем добавлено: «Типичным в этом случае было внезапное начало травмы в течение недели после начала приема ибупрофена.
«Отсутствие других причин острой печеночной недостаточности и появление ибупрофена в течение нескольких дней после начала приема ибупрофена у пациента, не принимающего никаких других лекарств, свидетельствует в пользу препарата, вызывающего травму.
«Тем не менее, происходит острая печеночная недостаточность неизвестной причины, и обычная терапия ибупрофеном могла быть случайной, и ибупрофен мог быть начат из-за неспецифических симптомов, которые часто возникают на ранних стадиях острого гепатита».
После приема ибупрофена очень редко возникает риск печеночной недостаточности. Если у вас заболевание печени, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать ибупрофен.
Прекратите принимать ибупрофен и сразу же обратитесь к врачу, если у вас начнутся какие-либо из следующих симптомов:
Тошнота
Усталость
Недостаток энергии
Зуд
Пожелтение кожи или белков глаз
Боль в правом верхнем углу живота
Гриппоподобные симптомы.
Признаки того, что вы приняли слишком много ибупрофена, включают:
Боль в животе
Изжога
Тошнота
Рвота
Газ
Запор
Понос
Джон Смит, главный исполнительный директор PAGB, сказал: «Важно отметить, что исследования действительно подчеркивают, что парацетамол считается безопасным в терапевтических дозах, но подчеркивают опасность приема доз, превышающих рекомендованные, и советуют пользователям тщательно контролировать их потребление.
«Парацетамол присутствует на рынке более 50 лет и представляет собой достаточно безопасное и эффективное средство для кратковременного облегчения боли от легкой до умеренной, если используется в соответствии с четкими инструкциями на упаковке и информационным листком для пациентов внутри.
«Мы советуем всем, кто обеспокоен использованием парацетамола, в первую очередь поговорить со своим фармацевтом. Фармацевты являются высококвалифицированными специалистами в области здравоохранения и могут предоставить полезную информацию и советы по поводу безрецептурных обезболивающих ».