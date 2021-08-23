Ибупрофен может нанести смертельный удар по вашей печени: признаки
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Ибупрофен может нанести смертельный удар по вашей печени: признаки

2:00:408/23/2021Фото: pxhere.com
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С 1970 года смертность от болезней печени увеличилась на 400 %.

таблетки
Прием слишком большого количества обезболивающего, которое продается без рецепта - может быть очень опасным, особенно для печени

Заболевания печени растут. С 1970 года смертность от болезней печени увеличилась на 400 процентов. Прием ибупрофена в дозе, превышающей рекомендованную, может увеличить риск.

Прием слишком большого количества ибупрофена - обезболивающего, которое продается без рецепта - также известный как передозировка, может быть очень опасным, особенно для печени. Фактически, передозировка парацетамолом - самая частая причина печеночной недостаточности в Великобритании, предупреждают эксперты, пишет express.co.uk.

В исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения, были дополнительно проанализированы токсичность ибупрофена и заболевания печени.

В исследовании сообщалось о случае 59-летней женщины, которая лечилась ибупрофеном (600 мг три раза в день) от боли в бедре, у которой через пять дней у нее развилась желтуха и утомляемость.

Она была госпитализирована в специализированную больницу, и лечение было прекращено.

Лабораторные результаты показали заметное повышение уровня аминотрансферазы в сыворотке и билирубина в сыворотке на 20 мг / дл (таблица).

Она продолжала плохо себя чувствовать, у нее развились асцит и почечная недостаточность.

Через 10 недель после начала болезни ей была проведена успешная трансплантация печени.

В печени обнаружен субмассивный некроз печени.

Клинически очевидное повреждение печени от ибупрофена очень редко, но может быть тяжелым, и было описано несколько случаев связанной с ибупрофеном острой печеночной недостаточности, приводящей к смерти или необходимости трансплантации печени, отмечается в исследовании.

В нем добавлено: «Типичным в этом случае было внезапное начало травмы в течение недели после начала приема ибупрофена.

«Отсутствие других причин острой печеночной недостаточности и появление ибупрофена в течение нескольких дней после начала приема ибупрофена у пациента, не принимающего никаких других лекарств, свидетельствует в пользу препарата, вызывающего травму.

«Тем не менее, происходит острая печеночная недостаточность неизвестной причины, и обычная терапия ибупрофеном могла быть случайной, и ибупрофен мог быть начат из-за неспецифических симптомов, которые часто возникают на ранних стадиях острого гепатита».

После приема ибупрофена очень редко возникает риск печеночной недостаточности. Если у вас заболевание печени, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать ибупрофен.

Прекратите принимать ибупрофен и сразу же обратитесь к врачу, если у вас начнутся какие-либо из следующих симптомов:

Тошнота
Усталость
Недостаток энергии
Зуд
Пожелтение кожи или белков глаз
Боль в правом верхнем углу живота
Гриппоподобные симптомы.

Признаки того, что вы приняли слишком много ибупрофена, включают:

Боль в животе
Изжога
Тошнота
Рвота
Газ
Запор
Понос

Джон Смит, главный исполнительный директор PAGB, сказал: «Важно отметить, что исследования действительно подчеркивают, что парацетамол считается безопасным в терапевтических дозах, но подчеркивают опасность приема доз, превышающих рекомендованные, и советуют пользователям тщательно контролировать их потребление.

«Парацетамол присутствует на рынке более 50 лет и представляет собой достаточно безопасное и эффективное средство для кратковременного облегчения боли от легкой до умеренной, если используется в соответствии с четкими инструкциями на упаковке и информационным листком для пациентов внутри.

«Мы советуем всем, кто обеспокоен использованием парацетамола, в первую очередь поговорить со своим фармацевтом. Фармацевты являются высококвалифицированными специалистами в области здравоохранения и могут предоставить полезную информацию и советы по поводу безрецептурных обезболивающих ».

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