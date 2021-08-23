В какое время дня диабетикам лучше делать физические упражнения для снижения сахара в крови - доктор

Упражнения - ключ к стабилизации высокого уровня сахара в крови, если у вас диабет 2 типа. Менее хорошо известно, когда точно нужно тренироваться каждый день, чтобы получить максимальную пользу. В беседе с Express.co.uk доктор Джефф Фостер, терапевт и автор книги «Живой человек», пролили свет на эту серую зону.
Диабет 2 типа - хроническое заболевание, характеризующееся нестабильным уровнем сахара в крови. Высвобождение инсулина обычно отвечает за регулирование уровня сахара в крови, но если у вас диабет 2 типа, выработка инсулина затруднена. К счастью, вы можете улучшить реакцию организма на инсулин, приняв меры по здоровому образу жизни, например увеличив количество выполняемых упражнений, пишет express.co.uk.
Может быть непросто понять, когда тренироваться и что делать, чтобы лучше всего регулировать уровень сахара в крови.
Для доктора Джеффа Фостера, терапевта и автора книги «Живой человек», ответ прост: сейчас не лучшее время как таковое.
Но общее правило, которого следует придерживаться, - это рутина, сказал он.
«Вы делаете одно и то же каждый день и учитесь, когда у вас высокий и низкий уровень сахара».
«Если вы принимаете лекарства от диабета, это не имеет значения, когда вы тренируетесь, но я бы не стал голодать, так как это может вызвать низкий уровень сахара (гипо)», - предупредил доктор Джефф Фостер.
Низкий уровень сахара в крови, также называемый гипогликемией или «гипогликемией», - это когда уровень сахара (глюкозы) в крови падает слишком низко.
Что говорится в исследовании?
Исследования показывают, что полдень - более оптимальное время для упражнений для контроля уровня сахара в крови, но это может зависеть от типа упражнений, которые вы выполняете.
К такому выводу пришли результаты исследования, опубликованного в журнале « Диабетология» .
Целью исследования было определить, будут ли тренировки в два разных времени дня по-разному влиять на суточный уровень глюкозы в крови у мужчин с диабетом 2 типа.
Одиннадцать мужчин с диабетом 2 типа прошли рандомизированное перекрестное исследование - исследование, которое включает оценку двух или более вмешательств.
Испытание включало две недели утренних или дневных высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT) (три занятия в неделю) с последующим двухнедельным периодом вымывания и последующим периодом противоположного режима тренировок.
Промежуточный период описывает период времени, в течение которого кто-либо, участвующий в исследовании, не должен получать какое-либо лечение до получения экспериментальной терапии в исследовании.
Были получены данные на основе непрерывного монитора глюкозы (CGM).
Исследователи обнаружили, что дневная HIIT была более «эффективной», чем утренняя HIIT в плане повышения уровня глюкозы в крови у мужчин с диабетом 2 типа.
Поразительно, но утренняя ВИИТ имела острый пагубный эффект, повышая уровень глюкозы в крови.
Однако необходимы исследования более длительных режимов тренировок, чтобы установить стойкость этого неблагоприятного эффекта.
«Наши данные подчеркивают важность оптимизации времени выполнения упражнений при назначении их в качестве лечения диабета 2 типа», - заключили исследователи.
Что такое HIIT-тренинг?
HIIT означает высокоинтенсивные интервальные тренировки. Это отличный способ получить ежедневную дозу упражнений за одну короткую и интенсивную серию.
«Это относится к любому типу упражнений, которые вы выполняете в течение короткого времени, с максимальным или почти максимальным усилием, с периодом отдыха после», - объясняет Бупа.
«HIIT может быть адаптирован для всех возрастов и уровней физической подготовки и, как правило, очень безопасен при правильном выполнении».
Диабет 2 типа - основные симптомы
По данным NHS , многие люди страдают диабетом 2 типа, даже не подозревая об этом. Это потому, что симптомы не обязательно вызывают недомогание.
Симптомы диабета 2 типа включают:
Писает больше обычного, особенно ночью
Постоянное чувство жажды
Чувство сильной усталости
Похудение без попытки
Зуд вокруг полового члена или влагалища или частое молочница
Порезы или раны, которые заживают дольше
Затуманенное зрение.