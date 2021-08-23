Очень неожиданный признак высокого кровяного давления назвал эксперт

Высокое кровяное давление - его называют «тихим убийцей» - почти не имеет каких-либо заметных симптомов, но это не значит, что их нет.
Глава аудиологического отделения оптики Bayfields Пол Джексон указал на один неожиданный предупреждающий признак высокого кровяного давления - шум в ушах. «Шум в ушах описывается как любой слышимый шум, который не из окружающей среды», - объяснил Джексон. "Некоторые люди слышат звон, в то время как некоторые слышат больше статических звуков, пишет express.co.uk.
«Другие слышат шумы, которые больше похожи на музыку, а другие испытывают постоянное гудение».
Джексон отметил, что тиннитус воспринимается каждым пациентом по-разному.
Состояние не связано с потерей слуха, но может сигнализировать о высоком кровяном давлении или опухоли головного мозга.
«Если вы думаете, что испытываете шум в ушах, вам следует поговорить со специалистом в области здравоохранения, чтобы получить диагноз, чтобы исключить любые другие заболевания», - посоветовал Джексон.
Признаки повышенного артериального давления
Клиника Мэйо выделила несколько тревожных признаков высокого кровяного давления. Это включает:
Головные боли
Сбивчивое дыхание
Носовые кровотечения.
Что такое высокое кровяное давление?
Национальная служба здравоохранения отметила, что значение выше 140/90 мм рт. ст. Считается высоким кровяным давлением.
Факторы риска включают:
Возраст - риск развития высокого кровяного давления увеличивается с возрастом.
Семейный анамнез высокого кровяного давления - состояние, кажется, передается по наследству
Афро-карибское или южноазиатское происхождение
Диета с высоким содержанием жиров
Большое количество соли в вашем рационе
Недостаток упражнений
Лишний вес
Курение
Чрезмерное употребление алкоголя
Стресс.
Диабет и заболевание почек также связаны с высоким кровяным давлением
Для постановки точного диагноза вам необходимо регулярно проверять артериальное давление.
Это можно сделать дома с тонометром, в аптеке или в кабинете врача.
Имейте в виду, что у некоторых людей в поликлинике могли быть повышены показатели артериального давления.
Это связано с тем, что чувство тревоги или стресса при посещении терапевта может мешать измерению артериального давления.
Это называется «синдромом белого халата», поэтому регулярное измерение артериального давления может быть полезным.
Ваш врач может дать вам прибор для измерения артериального давления, чтобы контролировать ваши показания дома.
Эта стратегия помогает определить, страдаете ли вы синдромом белого халата или действительно ли у вас повышенное артериальное давление.
Опасности высокого кровяного давления
Высокое кровяное давление может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и может привести к:
Штрихи
Сердечные приступы
Сгустки крови
Аневризмы.
Лечение повышенного кровяного давления
Если вы установили, что у вас повышенное или высокое кровяное давление, как вы можете уменьшить свои чтения?
Национальная служба здравоохранения рекомендует «регулярные упражнения не менее 30 минут в день».
К занятиям могут относиться ходьба, езда на велосипеде или плавание, которые помогут снизить кровяное давление в долгосрочной перспективе.
К другим мерам, связанным с образом жизни, относятся снижение веса, здоровое питание и ограничение потребления кофеина.