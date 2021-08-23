Какой опасный побочный эффект у молодых людей дает одна из вакцин
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Какой опасный побочный эффект у молодых людей дает одна из вакцин

3:30:208/23/2021Фото: flickr.com
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Тяжелые формы миокардита могут вызвать образование тромбов в сердце, повышая риск инсульта или сердечного приступа.

вакцина
После вакцинации вакциной Moderna заболеваемость миокардитом может быть в 2,5 раза выше, чем после вакцины Pfizer
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В настоящее время более 47 миллионов человек в Великобритании вакцинированы против вируса в рамках крупнейшей на сегодняшний день программы иммунизации в стране. Поскольку использование вакцины Moderna разрешено для детей в возрасте от 12 до 17 лет, в США изучается связь между уколом и риском воспаления сердца у молодых людей.

В июне вакцины Moderna и Pfizer вызвали обеспокоенность во всем мире после сообщений о том, что уколы в редких случаях были связаны с воспалением сердца. В настоящее время официальные лица США изучают сообщения о том, что вакцина Moderna может быть связана с более высоким риском сердечного воспаления у молодых людей, о чем раньше думала газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники, знакомые с обзором, пишет express.co.uk.

По данным Washington Post, после вакцинации вакциной Moderna заболеваемость миокардитом может быть в 2,5 раза выше, чем после вакцины Pfizer.

Состояние, вызванное воспалением сердечной мышцы, может снизить способность сердца перекачивать кровь и вызывать учащенные или ненормальные сердечные ритмы с такими симптомами, как боль в груди, усталость, одышка и учащенное или нерегулярное сердцебиение.

Более тяжелые формы миокардита могут вызвать образование тромбов в сердце, повышая риск инсульта или сердечного приступа.

FDA заявило: «Хотя мы не будем комментировать внутренние встречи или обсуждения, мы можем сказать, что FDA абсолютно привержено проверке данных, когда они становятся доступными для нас».

Согласно данным, среди молодых людей в возрасте от 12 до 39 лет частота сердечных воспалений составляет 12,6.

Власти США также изучают данные, чтобы определить, есть ли существенные доказательства повышенного риска от Moderna.

В заявлении Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) говорится, что его советники, Консультативный комитет по практике иммунизации, «имеют и продолжают рассматривать отчеты о миокардите и перикардите после вакцинации мРНК COVID-19.

«CDC, FDA и наши партнеры по безопасности вакцин активно отслеживают эти отчеты, в том числе анализируют данные и медицинские записи, чтобы узнать больше и понять любую связь с вакцинацией мРНК COVID-19».

Официальные лица в США хотят быть осторожными, чтобы не вызвать тревогу у общественности, подчеркивая, что побочный эффект воспаления сердца остается крайне редким.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения продолжает подчеркивать, что преимущества инъекций мРНК в предотвращении COVID-19 намного перевешивают риски.

Это произошло после того, как Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрило расширение вакцины Moderna, которое позволяет ее использовать в возрасте от 12 до 17 лет, всего три дня назад.

Доктор Джун Рейн, главный исполнительный директор MHRA, сказала: «Я рад подтвердить, что вакцина COVID-19, произведенная Moderna, теперь разрешена для детей 12-17 лет. Вакцина безопасна и эффективна для этой возрастной группы.

«У нас есть комплексная стратегия наблюдения за безопасностью для мониторинга безопасности всех одобренных в Великобритании вакцин против COVID-19, и это наблюдение будет охватывать возрастную группу от 12 до 17 лет.

«Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) должен дать рекомендации относительно того, следует ли этой возрастной группе вакцинироваться вакциной COVID-19, произведенной Moderna, в рамках программы внедрения».

Кроме того, воспаление сердца является осложнением, наблюдаемым при ряде вирусных инфекций, включая COVID-19.

Джон Гринвуд, президент Британского сердечно-сосудистого общества и консультант-кардиолог в Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, сказал BMJ в июне: «Миокардит - не редкость, и он может быть связан с множеством различных вирусов.

«В нашей больнице, например, у нас есть один или несколько пациентов с подозрением на это заболевание.

«Для подавляющего большинства людей миокардит является доброкачественным заболеванием, которое проходит самостоятельно, и его можно лечить с помощью НПВП. У очень небольшого числа людей может быть повреждена сердечная мышца ».

Представитель MHRA также сообщил Британскому медицинскому журналу в июне: «Число сообщений о миокардите и перикардите, зарегистрированных при применении вакцин в Великобритании, остается аналогичным или ниже ожидаемого фонового показателя в разных возрастных группах населения в целом и в настоящее время не указывает на то, что повышенный риск после вакцинации против COVID-19 ».

«Мы продолжим внимательно следить за этими событиями, о которых сообщается в Великобритании и за рубежом. "

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