Рак легких: необычный симптом появляется на лице

Рак легких - один из самых распространенных и серьезных видов рака. Хотя многие ассоциируют симптомы, относящиеся к раку легких, которые обнаруживаются в легких, на самом деле есть и другие части тела, которые могут указывать на риск, включая лицо.
Рак легких часто не вызывает симптомов до более поздних стадий заболевания. По мере того, как рак легких становится все более распространенным, он может вызывать дополнительные симптомы и осложнения, влияющие на различные области вашего тела, пишет express.co.uk.
Люди с запущенным раком могут заметить опухоль на лице или шее.
По данным Cancer Research UK, это называется обструкцией верхней полой вены (SVCO).
Как объяснил Macmillan UK, верхняя полая вена (SVC) - это большая вена в середине грудной клетки.
Он переносит кровь от верхней части тела к сердцу. Если рак давит на ВПВ, он может заблокировать кровоток по этой вене.
Благотворительная организация сообщила: «SVCO обычно вызывается раком легкого около этой вены и реже другими видами рака».
Другие симптомы SVCO могут включать:
Ощущение полноты лица при наклоне
Одышка
Головные боли
Отеки рук и вены на груди человека
Головокружение
Изменения зрения человека.
SVCO чаще всего встречается у пациентов с раком легких, но также может быть вызван лимфомой и метастазами от рака груди, кишечника и других видов рака.
Опухоли могут давить на ВПВ или вызывать образование тромба (тромба), уменьшая кровоток.
Это вызывает повышение давления в голове, шее и руках.
Признаки и симптомы SVCO вызваны повышенным давлением в голове, шее и руках.
Рак легких вызывает закупорку основных дыхательных путей примерно у 30 процентов людей с распространенным раком легких.
Это также может вызвать скопление жидкости вокруг легких, называемое плевральным выпотом.
Это может вызвать боль и одышку. Большие опухоли или плевральный выпот могут сдавливать легкие, снижать функцию легких и повышать риск пневмонии.
Основные симптомы рака легких включают:
Кашель, который не проходит через две-три недели
Затяжной кашель, который усиливается
Инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться
Кровохарканье
Боль при дыхании или кашле
Стойкая одышка
Постоянная усталость или недостаток энергии
Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса.