Почему развод - не всегда трагедия, особенно, когда есть дети

Она спряталась под мягким одеялом, пытаясь заглушить звуки ссор родителей, и слезы катились по ее глазам. Она почувствовала, как ее голова колотится, а сердце разбивается на еще более неузнаваемые осколки.
Почему ее родители не видят, что они с ней делают? Почему они не слышали ее рыданий и всхлипов, когда они ненавистно кричали друг на друга?
Это было так, как если бы между ними было соревнование, состязание в том, кто может больше навредить другому, пишет yourtango.com.
Но в своей словесной войне они забыли о своей дочери, похороненной под ее одеялом.
Ребенок чувствовал беспомощность, злость и усталость от жизни.
Она любила своих родителей больше жизни. И несмотря на то, что им было ужасно вместе, она постоянно напоминала себе, что они идеальные, обожающие и заботливые родители. Токсичны друг для друга, но отличны друг от друга.
Она устала слушать молча. Она устала от их горячих и холодных отношений.
И, более того, она устала постоянно выбирать сторону, всегда задаваясь вопросом, правильную ли она выбирает.
Ее родители не смогли понять, что споры - это не общение. Это просто куча шума.
Ее родители не смогли понять, что каждый аргумент, который они приводили, заставлял ее презирать идею брака и любить еще больше.
Они не могли понять, что каждое злобное слово, которое они выкрикивали друг другу на протяжении многих лет, разрушало ее детство, покрывая его слезами, которые она пролила, и гневом, который накапливался внутри нее.
Они были слишком заняты разрыванием друг друга, чтобы видеть, что их маленькая девочка растет, борясь со своей самооценкой и уверенностью. Слишком смущенная и стыдная за себя и свою семью, чтобы позволить кому-либо войти, она обнаружила, что катится по спирали в яму депрессии.
Что делать ребенку, когда его родители ведут себя как дети, заставляя ребенка самим стать родителем?
Когда крик стихает, она крепче обнимает себя. Слезы все еще медленно текли по ее лицу, ее голова все еще пульсировала о подушку.
Она задавалась вопросом, будет ли такой ее жизнь всегда такой. Если бы все ее существование сводилось только к этому, постоянному потоку боли.
Она плотно закрыла глаза, произнося небольшую молитву, надеясь, что, несмотря на детство, у нее все будет хорошо.
«Развод - не такая уж трагедия. Трагедия заключается в том, чтобы оставаться в несчастливом браке, когда вы учите своих детей неправильным вещам о любви». - Дженнифер Вайнер
В культурах Южной Азии развод по-прежнему считается табу. Часто это рассматривается как неспособность жены сделать своего мужа счастливым. Неудача родителей девочки, не сумевших воспитать достойную дочь.
Говорят, там не бывает разводов. Но правда в том, что выбор развода даже не предоставляется.
Как и многие из тех, кто вырос в суровых условиях, они остаются в браке ради своих детей, чести и страха перед обществом.
Дети от этих разорванных браков без развода проходят по жизни с очень циничным взглядом на любовь.
Шрамы, которые они несут, приводят к заниженной самооценке и неловкости в собственном доме.
Каждый ребенок хотел бы жить в идеальном мире, где его родители никогда не ссорятся и не разделяют идеальные отношения, как в романах. Но реальный мир далек от этой фантастики.
Как говорят специалисты из служб развода, есть браки, которые настолько разрушены и опасны, что, несмотря на то, что они «остаются вместе ради детей», они приносят детям больше вреда, чем пользы.
Не лучше ли показать им, что не у всех отношений счастливый конец? Разве мы не должны показать им, что нужно больше смелости и силы, чтобы уйти и изменить ситуацию, чем утонуть в страданиях?
Развод не всегда следует рассматривать как нечто плохое.
Нездоровый и разрушенный брак учит детей неправильным представлениям о любви. Они растут либо с верой в то, что все отношения обречены на провал, либо с неправильным представлением о том, что они должны оставаться в отношениях, которые включают неуважение друг к другу и постоянные ссоры.
Любовь в браке - это уважение, счастье и сотрудничество.
И родители должны подавать пример. Потому что эмоциональные и физические последствия таких браков для детей огромны и напрямую влияют на их будущее, наполняя его эмоциональной незащищенностью и нестабильностью.