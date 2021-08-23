Чудодейственный костный бульон: он дает пять преимуществ вашему организму

Костный бульон только недавно начал набирать обороты, но этот пикантный и полезный бульон существует уже много веков назад. Фактически, практикующие традиционную китайскую медицину веками использовали костный бульон для укрепления почек и поддержки пищеварения, в то время как англичане пили говяжий «чай» с викторианской эпохи.
Основной продукт палеодиеты - плана питания, который имитирует диету доисторических охотников-собирателей - костный бульон готовят путем кипячения костей и соединительных тканей животных в течение 24 часов или дольше. Считается, что он дает широкий спектр преимуществ - от здоровой кожи и ногтей до здорового восстановления после тренировок. Эксперты приписывают большую часть этих преимуществ коллагену - белку, который выделяется при кипячении костей и тканей животных, пишет food.news.
Коллаген составляет от 25 до 35 процентов от общего содержания белка в организме. Это ключевой компонент вашей кожи, костей, мышц и многого другого. По сути, это клей, который скрепляет ваше тело.
Ваше тело естественным образом вырабатывает коллаген, но его способность делать это снижается с возрастом. Вот почему у пожилых людей обычно появляются морщины, дряблая кожа и истончение волос. Один из способов повысить уровень коллагена - добавить в свой рацион костный бульон.
Вот некоторые из впечатляющих преимуществ костного бульона для здоровья:
1. Помогает облегчить симптомы простуды.
Куриный суп - проверенное средство от простуды . Вы можете подумать, что это всего лишь старая традиция, но целебные свойства куриного супа на самом деле подтверждены наукой. Согласно исследованию, опубликованному в Chest , куриный суп содержит вещества, которые придают ему противовоспалительный эффект. Куриный суп обычно готовят из остатков курицы, кожи и костей. Он также известен как бульон из куриных костей.
Куриный суп или костный бульон, богатый овощами, также может остановить миграцию нейтрофилов - лейкоцитов, которые защищают от респираторных инфекций, таких как простуда. Это действие останавливает воспаление и успокаивает такие симптомы, как боль в горле и заложенный нос.
2. Облегчает проблемы с пищеварением.
Коллаген поддерживает и укрепляет здоровую соединительную ткань пищеварительного тракта. Возможно, поэтому низкий уровень коллагена вызывает проблемы с пищеварением, такие как синдром дырявого кишечника и синдром воспалительного кишечника (СРК).
Простой способ естественным образом повысить уровень коллагена - это употреблять богатый коллагеном костный бульон. Коллаген в этом питательном бульоне содержит несколько аминокислот, в том числе глицин и глутамин. Обе эти аминокислоты играют роль в восстановлении тканевой выстилки пищеварительного тракта. Кроме того, глицин помогает уменьшить воспаление, которое лежит в основе СРК.
3. Помогает похудеть.
Костный бульон обычно содержит больше белка, чем средний бульон. Белок помогает усилить чувство сытости и снижает аппетит , влияя на уровень гормонов, влияющих на чувство сытости. Одним из таких гормонов является грелин, более известный как «гормон голода».
Глицин в костном бульоне также помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Низкий или высокий уровень сахара в крови может повысить аппетит и вызвать чувство голода.
4. Поддерживает здоровое восстановление после тренировок.
Ваше тело использует глицин из костного бульона для производства креатина. Это соединение дает вашим мышцам энергию для выполнения быстрых коротких всплесков активности, таких как тяжелая атлетика и спринт. Креатин также помогает улучшить физическую работоспособность.
Костный бульон также содержит глюкозамин - соединение, обычно содержащееся в хрящах. Глюкозамин может стимулировать рост нового коллагена, восстанавливать поврежденные суставы и уменьшать боль и воспаление.
5. Помогает поддерживать здоровье кожи и ногтей.
Коллаген в костном бульоне также может принести пользу вашей коже и ногтям. Несколько исследований показали, что коллаген способствует росту ногтей и укрепляет ногти, предотвращая сколы и трещины. В одном исследовании японские исследователи также обнаружили, что при пероральном приеме коллаген помогает сохранять кожу упругой и эластичной.
Как приготовить костный бульон
Вы можете приготовить костный бульон только из костей животных и соединительных тканей. Но некоторые люди также любят добавлять овощи, чтобы сделать бульон более полезным. Для достижения наилучших результатов выбирайте суставные кости, такие как суставы пальцев и ступни. Медленное кипячение на слабом огне кислого ингредиента, такого как уксус, также улучшит извлечение питательных веществ.
Вот простой рецепт костного бульона:
Ингредиенты на 8 порций:
4 фунта говяжьих костей
2 лавровых листа
2 моркови, нарезанные кусочками по 2,5 сантиметра
2 стебля сельдерея, нарезанные на кусочки по 2,5 сантиметра
1 лук-порей, нарезанный кусочками по 2,5 см
1 луковица, порезанная на четвертинки
1 головка чеснока, разрезанная пополам
12 стаканов воды
2 столовые ложки целых горошин перца
1 столовая ложка яблочного уксуса (ACV)
Подготовка:
Разогрейте духовку до 450 F.
На противень выложить кости, морковь, лук-порей, лук и чеснок и готовить в духовке 20 минут.
Достаньте из духовки и перемешайте перед приготовлением еще 20 минут.
Налейте воду в мультиварку и добавьте сельдерей, лавровый лист, перец горошком, яблочный уксус, говяжьи кости и овощи. При необходимости добавьте воды, чтобы покрыть ингредиенты.
Накройте мультиварку крышкой и на сильном огне доведите до кипения. После закипания убавьте огонь до минимума.
Варите на медленном огне от восьми до 24 часов. Это сделано, когда он золотисто-коричневый и кости разваливаются.
Дать бульону немного остыть, затем надеть большую кастрюлю на мелкое сито. Вылейте бульон в кастрюлю и выбросьте кости и овощи.
Перелейте в герметичную емкость и дайте полностью остыть. Поставить в холодильник на ночь.
Рецепт бульона из куриных костей
Поднимите свой куриный суп на новый уровень с этим рецептом бульона из куриных костей.
Ингредиенты на 8 порций:
2 фунта куриных костей
2 моркови, нарезанные кусочками по 2,5 сантиметра
2 стебля сельдерея, нарезанные на кусочки по 2,5 сантиметра
2 веточки розмарина
2 лавровых листа
1 зеленый болгарский перец, крупно нарезанный
1 крупно нарезанная луковица
1 головка чеснока
12 стаканов воды
1/2 стакана свежей петрушки
1/4 стакана свежего тимьяна
1 столовая ложка цельного перца
1 столовая ложка переменного тока
Подготовка:
Промойте овощи и зелень и поместите их в мультиварку.
Добавьте кости и остальные ингредиенты. При необходимости добавьте воды, чтобы покрыть ингредиенты.
Накройте мультиварку крышкой и готовьте на медленном огне 12-18 часов. После этого снимите с огня.
Дайте немного остыть, затем установите мелкое сито над большой кастрюлей. Вылейте бульон в кастрюлю и выбросьте кости и овощи.
Перелить в герметичную емкость. Дайте полностью остыть перед охлаждением.
Добавление костного бульона в ежедневный рацион - отличный способ естественным образом повысить уровень коллагена . Вы можете наслаждаться этим пикантным бульоном самостоятельно или подавать его в качестве гарнира. Вы также можете использовать костный бульон вместо воды при приготовлении таких злаков, как рис и киноа.