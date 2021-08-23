Утро 23 августа в Бердске начнется с туманов и разгонится до жары

Метеорологическая обстановка на 23 августа в Бердске от МЧС: переменная облачность, преимущественно без осадков, по западу местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +6, +11°С, местами до +16°С, днем +25, +30°С.
23 августа в народе отмечается праздник - Лаврентьев день.
В этот день чтится память святого Лаврентия Римского, жившего в 3 веке и служившего в качестве архидиакона римской христианской общины.
В народе Лаврентия считали целителем глазных болезней. Поэтому ему молились о прозрении, а также о защите от дурного глаза.
В полдень на Лаврентия люди выходили смотреть на воду в реках и озерах: если она тиха и спокойна — осень будет безветренной, а зима — без вьюг и метелей. «Осень и зима хорошо живут, коли вода тиха, и дождик идет», — говорили люди. Обращали внимание и на погоду: сильная жара или сильные дожди предвещали то же самое на всю осень. Эти же приметы пророчили хорошую рыбалку в конце лета — начале осени.