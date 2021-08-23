Геомагнитный шторм 23 августа 2021 года: метеопатов ожидает нескончаемая трехдневная магнитная буря
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Геомагнитный шторм 23 августа 2021 года: метеопатов ожидает нескончаемая трехдневная магнитная буря

5:45:408/23/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Магнитная буря сегодня будет длиться без перерыва и стремительно перерастет в мощные удар 24 и 25 августа.

Первый мощный удар произойдет ночью в 3 часа по Москве и продлится до 6 утра
Первый мощный удар произойдет ночью в 3 часа по Москве и продлится до 6 утра

Все ближе день сильного космического шторма, который продлится несколько дней, начиная с 24 августа. Сегодня, 23 августа, кажется, будет его начало.

Вчера тоже денек был не очень спокойным. Как, например,  провели ночь метеопаты? Вот что пишут наши читатели:

Что вам помогает уснуть?

Иван:

Да вообще . Прям сам чувствую, что сосуды сузились. Тревога в грудине и по венам рук...

Мария:

Шум в ушах-голове. Ватные ноги. Упадок сил. Тревожно. Как всегда...

Ирина:

Пью травяной чай, слушаю медитацию для сна. Помогает, но не всегда, к сожалению, если не смогу остановить мысли, вызывающие тревогу.

Саша:

Сегодня, ещё и полнолуние.

Григорий:

Ночью началась тахикардия, и давление скакало. Вот уж не знаю с бурей это связано или ещё с чем-то...

Лидия:

Ночью соскочила около 3 ночи давление было норм, короче не знаю невроз или тревога. Уснула под утро и до 12 спала.

Елена:

Это здорово, когда после пробуждения можно уснуть, я просыпаюсь рано и уже заснуть не могу, кручусь, в каком-то забытьи, а если ещё тревога накатывает, как на качелях несколько раз, встаёшь без радости. Потом, целый день, пытаешься себя в чувство привести, отвлечься, а бывает целый день тревожное состояние.

Ольга:

Точь-в-точь тоже самое…

Какие геоудары нас ожидают сегодня?

Первый мощный удар произойдет ночью в 3 часа по Москве и продлится до 6 утра. В Новосибирске – с 7 утра и до 11.00. Затем удар аналогичной силы будет с 18.00 до 21.00 по Москве. В Сибири – 22.00 и до 2 часов ночи.

В промежутках между этими часами магнитная буря будет длиться без перерыва и стремительно перерастет в мощные удар 24 и 25 августа.

Как пережить метеопатам космический шторм?

Как же метеозависимым людям справиться с солнечным буйством?

- Постарайтесь с утра не настраивать себя на головную боль.

-Измерьте давление, выпейте регулирующую показатель таблетку, которую назначил врач.

-Примите контрастный душ.

-Делайте все размеренно и по тому алгоритму, к которому привыкли.

-На работе, если будет очень плохое самочувствии и вас не могут отпустить домой, старайтесь делать работу, которая не требует высокой концентрации.

- Пейте больше воды, заварите травяной чай.

- Выходите на свежий воздух, но не гуляйте под палящим солнцем.

- При мигрени ложитесь в темную комнату и постарайтесь не зацикливаться мыслями на ужасной боли.

Берегите себя! Нам нужны силы на три дня адских магнитных бурь.

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