Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 августа 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 августа 2021 в России и мире

7:40:038/23/2021Фото: pxfuel
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 23 августа 2021 года.

бисквит
23 августа - День бисквита

• День «Обними свою возлюбленную» (Hug Your Sweetheart Day)
• День полёта божьих коровок
• День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
• Собор Валаамских святых
• День кукурузы в масле (Buttered Corn Day)
• Собор новомучеников и исповедников Соловецких
• День навигации по интернету (Internaut Day)
• День недорогих авиабилетов (Cheap Flight Day)
• День «Пари, как ветер» (Ride Like the Wind Day)
• День памяти блаженного Лаврентия Калужского
• День памяти священномученика Лаврентия Римского
• Международный день памяти жертв работорговли и её ликвидации (International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition)
• Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма (European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism)
• День Государственного флага - Украина
• День бисквита (National Sponge Cake Day) - США
• День кубинского сэндвича (National Cuban Sandwich Day) - США
• День врача - Иран • Праздник коров «Гайджатра» (Gaijatra) - Непал
• Праздник «Вулканалии» (Vulcanaliae) - Древний Рим
• День работников государственной статистики - Беларусь
• День Валентино (National Valentino Day) - США
• День морской авиации (Dia da Aviacao Naval Brasileira) - Бразилия
• День государственного переворота, День освобождения от фашистской оккупации - Румыния
• День координаторов отдела здравоохранения (Health Unit Coordinators Day) - США
• День «чёрной ленты» (Black Ribbon Day) - Канада
• Именины у Лаврентия, Романа, Афанасия, Вячеслава
• Лаврентьев день (Праздник мельника)

Важные даты

1382 при обороне Москвы от татарского набега хана Тохтамыша впервые в России применена артиллерия.
1552 войско русского царя Ивана Грозного осадило Казань.
1658 русский гарнизон Киева отбил нападение гетмана Ивана Выговского.
1799 в Петербурге запрещено носить бакенбарды.
1904 запатентована автомобильная шинная цепь.
1906 Николай II объявил о продаже 20 миллионов акров земли русским крестьянам.
1928 спущен на воду теплоход «Победа».
1939 заключён Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом.
1942 массированная бомбардировка Сталинграда. Начало обороны Сталинграда.
1955 начал работать Череповецкий металлургический завод.
1955 состоялся полет первого конвертоплана с поворотным ротором.
1975 открыт Харьковский метрополитен.
1979 бегство Александра Годунова, артиста балета Большого театра, из СССР.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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