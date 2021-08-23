Какой сегодня церковный праздник 23 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 23 августаУспенский пост 10 день
Священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских
Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского
Народные праздникиЛаврентьев день
В народе день называли Лаврентьев день или Лаврентий Зоречник. Потому что заря в этот день всегда была красной.
Сегодня особое внимание уделяли росе и воде из природных источников. Она считалась целебной. Ею умывались и приносили к больным, чтобы умыть и их. Девушкам умывание росой дарило молодость и красоту.
Для того, чтобы подружиться с удачей сегодня был необычный ритуал - нужно было погладить двух котов - черного и белого. Сначала гладили черного, чтобы он унес из жизни все плохое и темное, грустные мысли и тоску, а потом гладили белого- чтобы мысли и чувства всегда были светлыми.
Женщины сегодня готовили постель к зиме - просушивали матрасы и подушки. Но нужно было следить, чтобы никто чужой этого не видел, иначе потом спящего замучают кошмары и беспокойный сон.
Источник: my-calend