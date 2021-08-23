Лаврентьев день: почему в этот день нужно молиться от сглаза и порчи. Молитва
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Лаврентьев день: почему в этот день нужно молиться от сглаза и порчи. Молитва

9:40:558/23/2021Фото: Храм святого пророка Иоанна Предтечи в Калуге
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Этот святой круглый год ходил босиком, в одной рубахе и тулупе, его считали блаженным, но его путь юродства был намеренным  - отречением от мирских благ Лаврентий смог получить благость от Господа.

икона
Святому Лаврентию молятся при тяжелых болезнях

Сегодня, 23 августа, в народе отмечается Лаврентьев день в честь дня памяти блаженного Лаврентия Калужского, Христа ради Юродивого, которого прославили чудотворцем уже после его смерти. Среди людей день также называли Лаврентий Зоречник - в это время всегда рассветы и закаты были ярко-красными.

Этот святой круглый год ходил босиком, в одной рубахе и тулупе, его считали блаженным, но его путь юродства был намеренным  - отречением от мирских благ Лаврентий смог получить благость от Господа и дар предвидения. Именно так он  смог князю Калужскому предсказать нападение татар на Калугу - он прокричал об этом и, схватив топор, выскочил на улицу. Вместе с князем же он оказался на битве и крушил врага наравне со всеми. Однако самые удивительные чудеса стали происходить уже после его смерти.

Похоронен он был в том же храме Рождества Христова, рядом с которым ил и сделал подкоп к храму, чтобы посещать богослужения. Однажды к его гробнице принесли тело парализованного купца и стали служить молебен. Уже во время службы купец смог пошевелить правой рукой. чтобы перекреститься, а потом и смог доползти до самой гробницы. К концу молебна от исцелился. Еще много было исцелений, о которых имеются документальные записи, среди которых изгнание бесов, исцеление слепоты, снятие порчи и сглаза, исцеление от паралича и многие другие.

Молитвы святому Лаврентию считаются очень сильными.


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