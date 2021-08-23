Купила сегодня окорочка по акции. А они несвежие. Воняют. Как вернуть, кто знает?
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Купила сегодня окорочка по акции. А они несвежие. Воняют. Как вернуть, кто знает?

8:22:138/23/2021
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Купила сегодня окорочка по акции. А они несвежие. Воняют.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Елена:

Купила сегодня окорочка по акции. А они несвежие
Купила сегодня окорочка по акции. А они несвежие

Купила сегодня окорочка по акции. А они несвежие. Воняют. Купила сегодня окорочка по акции. А они несвежие. Воняют.

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