57-летняя певица Азиза вышла замуж за итальянского ресторатора

Известная певица Азиза впервые официально вышла замуж. Избранником 57-летней певицы стал 37-летний итальянский ресторатор Александро Лортэ. Возлюбленные узаконили свои отношения в ЗАГСе в подмосковном городе Сергиев Посад. На церемонию для певицы Азизы подготовили платье от известного дизайнера Аники Керимовой.
- Мы изготовили платье для Азизы за два дня буквально. Трудились и днем, и ночью для того, чтобы Азиза стала самой красивой невестой! Она этого заслуживает как никто другой, - сообщает Аника.
Также стало известно, что как только сотрудник ЗАГСа объявил пару мужем и женой, Азиза расплакалась от нахлынувших чувств.
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