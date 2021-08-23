57-летняя певица Азиза вышла замуж за итальянского ресторатора
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23.08
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57-летняя певица Азиза вышла замуж за итальянского ресторатора

9:21:098/23/2021Фото: Инстаграм
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Избранник на 20 лет моложе известной певицы.

Свадьба прошла в ЗАГСе в Подмосковье


Известная певица Азиза впервые официально вышла замуж. Избранником 57-летней певицы стал 37-летний итальянский ресторатор Александро Лортэ. Возлюбленные узаконили свои отношения в ЗАГСе в подмосковном городе Сергиев Посад. На церемонию для певицы Азизы подготовили платье от известного дизайнера Аники Керимовой.

- Мы изготовили платье для Азизы за два дня буквально. Трудились и днем, и ночью для того, чтобы Азиза стала самой красивой невестой! Она этого заслуживает как никто другой, - сообщает Аника.

Также стало известно, что как только сотрудник ЗАГСа объявил пару мужем и женой, Азиза расплакалась от нахлынувших чувств.



 










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Публикация от Aziza Muhamedova | Азиза (@azizamuhamedova)




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