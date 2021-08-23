Выплата пенсионерам по 10 000 рублей: Когда и на какие деньги могут рассчитывать россияне
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Выплата пенсионерам по 10 000 рублей: Когда и на какие деньги могут рассчитывать россияне

9:24:188/23/2021Фото: pixabay
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Путин обещал единоразовую выплату для всех пенсионеров, даже для работающих.

Единовременную выплату получат все пенсионеры

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский  рассказал, что для того, чтобы каждому российскому пенсионеру выплатить единоразово по 10 тысяч рублей, понадобится 500 млрд рублей.

- В России порядка 40 миллионов пенсионеров, получающих страховые пенсии; где-то 3,5 миллиона человек, получающих социальные пенсии, плюс военные пенсионеры. То есть в общей сложности где-то порядка 500 миллиардов рублей на эту разовую выплату потребуется в 2021 году, - отметил он.

Также, по словам Рязанского, эти деньги можно взять в Пенсионном фонде, в федеральном бюджете или резервной системе государства.

Напомним, 22 августа на встрече с представителями  «Единой России» Путин предложил выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей единоразово. Глава государства уточнил, что выплата в этом году коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных.

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