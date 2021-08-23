Инструктор пытался поймать туриста на зиплайне и упал в пропасть

Накануне в Хунзахском районе Дагестана произошла трагедия. Там инструктор зиплайна не смог правильно принять туриста и сорвался в пропасть.
- На площадке в Матласе 30-летний инструктор не смог правильно принять спускавшегося по линии туриста, после чего они вдвоём сорвались с площадки. Инструктор не был пристёгнут страховочным тросом и в итоге сорвался вниз, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Мужчина серьезно пострадал, его доставили в ближайшую больницу, но спасти его не удалось.
Отметим, что зиплайн — это вариант тарзанки, когда человек падает не вертикально, а спускается по горизонтально натянутому тросу.