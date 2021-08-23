Инструктор пытался поймать туриста на зиплайне и упал в пропасть
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23.08
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Инструктор пытался поймать туриста на зиплайне и упал в пропасть

9:27:178/23/2021Фото: скрин с видео
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Мужчина не был пристегнут страховочным тросом и получил травмы, не совместимые с жизнью.

Инструктор сорвался в пропасть

Накануне  в Хунзахском районе Дагестана  произошла трагедия. Там инструктор зиплайна не смог правильно принять туриста и сорвался в пропасть.

- На площадке в Матласе 30-летний инструктор не смог правильно принять спускавшегося по линии туриста, после чего они вдвоём сорвались с площадки. Инструктор не был пристёгнут страховочным тросом и в итоге сорвался вниз, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина серьезно пострадал, его доставили в ближайшую больницу, но спасти его не удалось.

Отметим, что зиплайн — это вариант тарзанки, когда человек падает не вертикально, а спускается по горизонтально натянутому тросу.

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