Девушка пришла на свидание в кофейню и получила записку, что ей нужно срочно бежать

Несколько дней назад одна из жительниц Вирджинии Хадия познакомилась с молодым человеком и пошла с ним на первое свидание. Ничего необычного, обычная встреча в кофейне. Общение с парнем ей не очень понравилось и она уже решила, что больше с ним никогда не встретится. Но записка, которую в один момент ей передал незнакомец, сидевший позади неё, поставила на встрече крест.
- Слишком много красных флагов! Беги. Подруга, береги себя.
Девушка поделилась этим в соцсетях и пост сразу же стал вирусным. Все сразу же начали интересоваться, что же за красные флаги. Как оказалось, ее новый знакомый был сексистом и гомофобом.
Девушка отметила, что уже собиралась уйти из кофейни, после спора с новым знакомым — она пыталась заронить в его голову зерно трезвой мысли. Но сделать этого у нее не получилось.