Девушка пришла на свидание в кофейню и получила записку, что ей нужно срочно бежать
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Девушка пришла на свидание в кофейню и получила записку, что ей нужно срочно бежать

9:40:048/23/2021Фото: Твиттер
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Незнакомец советовал ей прервать встречу из-за большого количества "красных флагов".

Незнакомец просил ее срочно бежать

Несколько дней назад одна из жительниц Вирджинии Хадия познакомилась с молодым человеком и пошла с ним на первое свидание. Ничего необычного, обычная встреча в кофейне. Общение с парнем ей не очень понравилось и она уже решила, что больше с ним никогда не встретится. Но записка, которую в один момент ей передал незнакомец, сидевший позади неё, поставила на встрече крест.

- Слишком много красных флагов! Беги. Подруга, береги себя.

Девушка поделилась этим в соцсетях и пост сразу же стал вирусным. Все сразу же начали интересоваться, что же за красные флаги. Как оказалось, ее новый знакомый был сексистом и гомофобом.

Девушка отметила, что уже собиралась уйти из кофейни, после спора с новым знакомым — она пыталась  заронить в его голову зерно трезвой мысли. Но сделать этого у нее не получилось.

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