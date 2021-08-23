Истинное число зараженных коронавирусом назвали в Бердске 23 августа
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Истинное число зараженных коронавирусом назвали в Бердске 23 августа

10:00:378/23/2021Фото: pixabay
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На сегодняшний день в городе под медицинским наблюдением находится 646 жителей.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 23 августа, оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о ситуации с ковидом в Бердске. Так, на сегодняшний день в городе под медицинским наблюдением находится 646 жителей. Тестов взято 108. Выздоровевших и выписанных 2123. На сегодняшний день 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2272 случая коронавирусной инфекции.

Напомним, в России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

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