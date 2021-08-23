У Водолея, Весов и Девы будет великий день 23 августа 2021 года -почему?
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У Водолея, Весов и Девы будет великий день 23 августа 2021 года -почему?

10:09:398/23/2021,Ария ГмиттерФото: pixabay.com
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Что делает понедельник особенно прекрасным днем ​​для вас, так это то, что Венера находится в Весах. Венера в Весах активизирует ваш сектор денег.

Солнце будет в Деве, что связано с работой и вниманием к деталям

Как вы определяете отличный день? Некоторые могут сказать, что все дело в деньгах, удаче или любви, которую они получают в жизни.

Мы все надеемся на что-то в понедельник, и, начиная с 23 августа 2021 года, ситуация значительно улучшится, пишет yourtango.com.

Согласно астрологии, у каких трех знаков зодиака будет великий день 23 августа 2021 года?

Звезды выровнены правильно, это приносит обещание, процветание, удачу и любовь трем знакам зодиака.

Дева, Весы и Водолей больше всего ощутят преимущества трина Венеры с Сатурном 23 августа.

Солнце будет в Деве, что связано с работой и вниманием к деталям. Итак, для знаков зодиака, которые стремятся к организации и контролю над ситуацией, это прекрасный способ начать неделю.

Луна будет в мечтательных Рыбах, и, несмотря на то, что это водный и эмоциональный переход для всех, с 23 августа 2021 года у трех счастливых знаков зодиака появятся хорошие вещи.

Луна в Рыбах психическая и интуитивная. Это место безусловной любви, и вся эта энергия направляется на Деву, Весы и Водолеи.

Знаки зодиака, у которых 23 августа 2021 года будет отличный день:

Дева (23 августа - 22 сентября)

С солнцем и вашим знаком зодиака все начинает улучшаться.

Это заставляет вас действовать, и поэтому, несмотря на то, что ваши усилия легко вознаграждаются результатами, все, что вы говорите и делаете, сопряжено с большим стрессом.

Что делает понедельник особенно прекрасным днем ​​для вас, так это то, что Венера находится в Весах. Венера в Весах активизирует ваш сектор денег.

Вторым солнечным домом, кстати, управляет Телец, и поэтому такое расположение Весов приносит в вашу жизнь двойную дозу благосклонности.

Если вы используете день с умом, вы будете удовлетворены своей работой, потому что Сатурн в знаке зодиака Водолея , планете структуры, гармонирует с Венерой в Весах .

Итак, утомительные задачи, требующие времени и помогающие сэкономить деньги, отлично подойдут вам, и понедельник, 23 августа, станет для вас отличным днем.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Вы почувствуете, как много негативной энергии приближается к вам во время сезона Солнца в Деве, особенно потому, что это ваш сектор скрытых врагов.

Однако вы можете не заметить слишком многого, учитывая, что у вас возвращается Венера.

С Венерой в вашем знаке вы в последнее время выглядите более привлекательно и чувствуете себя немного более расслабленным.

Независимо от того, с чем вы столкнетесь, вы будете чувствовать себя хорошо из-за того, что понедельник для вас.

Вы знаете, что важно сосредоточить внимание на себе, и это отлично отвлекает, когда на вашем пути появляется чья-то негативная энергия.

Понедельник будет прекрасным, потому что в вашем знаке весь день будет Сатурн, наделяющий Венеру силой.

Сатурн в трине с Венерой - это именно то, что вам нужно, чтобы сохранять равновесие, концентрироваться на целях и добиваться их до конца.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сатурн находится в вашем знаке с понедельника, и это дает вам чувство контроля над своей жизнью, которого на какое-то время не хватало. У вас происходит много дел, и для вас важно иметь возможность делать выбор и не ощущать недостатка поддержки со стороны других.

Когда Венера находится в гармонии с Сатурном в вашем знаке в понедельник, у вас есть кто-то за кулисами, несущий вам много любви, и это может быть издалека.

Простое знание того, что кто-то рядом с вами, делает понедельник таким важным. Вы поверите, когда скажете, что 23 августа было и будет для вас великим днем.

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