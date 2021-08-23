Пять человек погибли, 3-летняя девочка получила страшные ожоги: Подробности жуткого ДТП в Саратовской области
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Пять человек погибли, 3-летняя девочка получила страшные ожоги: Подробности жуткого ДТП в Саратовской области

10:10:098/23/2021Фото: Подслушано в Вольске
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Эксперты рассказали, почему могла произойти страшная авария.

Легковушку буквально смяло фурами

20 августа в Саратовской области произошло жуткое ДТП. Там Лада Ларгус столкнулась с двумя грузовиками. В трагедии погибла семья с Урала — пять человек. Выжила только трехлетняя девочка, находившаяся в легковом авто. Ее папа, мама, бабушка, 10- и 16-летние братья скончались от полученных травм.

Портал Е1 пообщался с экспертами и выяснил, почему это могло произойти.

— Это ошибка водителя «Ларгуса»: самоуверенность, невнимательность. Произошла либо попытка развернуться через сплошную, либо игнорирование полосы разгона и въезд сразу на полосу движения, - считает Александр Свалухин, руководитель екатеринбургского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца». - Если обратиться к статистике ГИБДД, то можно увидеть, что выезд на «встречку» дает больше всего погибших, а последствия таких аварий — максимально тяжелые. Всё логично: работает сложение скоростей — попутной и встречной.

— По видео ДТП ясно не так много. Но если попробовать догадаться — то что-то мне подсказывает, что решение выехать на дорогу, когда ровно к этому месту с обеих сторон подъезжали фуры, вряд ли было осознанным. Может, водитель отвлекся или перепутал педали, - считает Дмитрий Ларионов, автоэксперт. — По сути, почти все погибли просто из-за того, что машина «попала под пресс». А получилось это потому, что машина оказалась между фурами в их лобовом столкновении. Если бы на дороге был отбойник между направлениями, то самым серьезным ударом стал бы один боковой от одного из двух грузовиков.

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