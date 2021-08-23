Срочно требуется бухгалтер Новосибирской птицефабрике. А также открыты вакансии для инженеров, слесарей, водителей, рабочих различных специальностей и мн. др.
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23.08
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Срочно требуется бухгалтер Новосибирской птицефабрике. А также открыты вакансии для инженеров, слесарей, водителей, рабочих различных специальностей и мн. др.

10:12:348/23/2021Фото: НПФ
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Звоните в отдел кадров по интересующей Вас вакансии, телефоны: 8-983-120-90-80, 8-913-207-24-52.

вакансии НПФ
Новосибирской птицефабрике требуются

-Инженер-программиста 1С, з/п договорная


-Ведущий инженер АСУ, 60000 рублей


-Инженер-наладчик, 40000 рублей


-Механик по обслуживанию вентиляционных установок, з/п 40000 рублей


-Инженер-технолог локальных очистных сооружений 45000 рублей


-Механик по автомобилям 32700 рублей


-Моторист АТЦ, з/п 40000 рублей


-Рабочие на производство, з/п 37000 рублей


-Рабочий колбасного цеха, з/п 35000 рублей


-Тракторист, з/п 40000 рублей


-Рабочий-строитель, з/п 30000-45000 рублей


-Водитель( кат. С), з/п 40000 рублей


-Водитель категории Е, з/п 50000 рублей


-Учетчик, 30000 рублей


-Специалист по персоналу, 30000 рублей


-Инспектор СБ, 29400 рублей


-Электрогазосварщик, 27600 рублей


-Слесарь КИПиА, з/п 27000 рублей


-Оператор птицефабрик и механизированных ферм, 26-30000 рублей


-Менеджер по приему заказов, 26000 рублей


-Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования, 25000-27000 рублей


-Бухгалтер, з/п от 32000 рублей


-Слесарь-сантехник, з/п 24600 рублей


-Комплектовщик, 35600 рублей


-Инженер АСУ, 40000 рублей


-Санитар ветеринарный з/п 19600 рублей


-Слесарь-ремонтник, з/п 19000-22000 рублей


-Грузчик от 18000рублей


-Мастер КИПиА котельной, з/п 18000 рублей


-Автомойщик, 16600 рублей


Место работы: Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино! 8-983-120-90-80, 8-913-207-24-52


Своевременная з/п 2 раза в месяц; предоставление спецодежды;служебный транспорт;оказание материальной помощи в случае необходимости!


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