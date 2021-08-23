Новые подробности пожара в цехе по производству обоев «Элизиум» в Бердска: Катастрофы удалось избежать

Дознаватели отдела надзорной деятельности по Бердску расследуют причины пожара, который произошел 21 августа в цехе по производству обоев «Элизиум». Предприятие находится на восточной промплощадке — на территории бывшего химзавода.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», огонь вспыхнул в субботу около полудня в системе вентиляции, которая расположена под крышей здания высотой с пятиэтажный дом. Первоначально пожару присвоили повышенный, четвертый ранг сложности. Поэтому на место ЧП направили 12 машин двух бердских пожарных частей.
Но позже категорию пожара снизили до первой, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердской противопожарной службы Вячеслав Дахов.
- Загорание произошло в венткамере, было сильное задымление. Погибших и пострадавших нет. До приезда пожарных из цеха сами эвакуировались порядка 30 работников, - прокомментировал Дахов, отметив, что оборудование в цехе не пострадало, ЧП не отразилось на производственном процессе.
По информации регионального управления МЧС, уже через 2 минуты после сигнала о возгорании первые пожарные расчеты были на месте — у здания на ул. Химзаводской, где с четвертого этажа шел дым.
- В 12:10 огнеборцы локализовали возгорание на площади 12 квадратных метров и не позволили огню распространиться на другие объекты предприятия. В результате пожара огнем повреждено вентиляционное помещение и оборудование, - уточнили в спасательном ведомстве.
Рассматривают несколько причин возникновения пожара. Но поджога не было, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского ОНД Николай Степоненков. По его словам, назначена экспертиза. Расследование займет не менее десяти дней.
- Предположений много. Но это точно не поджог. Надо разбираться, почему часть оборудования, установленного специально для обеспечения пожарной безопасности, не сработала, - отметил Степоненков.
Он утверждает, что никакие строительные работы на объекте не вели, поэтому попадание извне искры исключается.
- Загоревшаяся вентиляционная установка как раз предназначена для пожарной безопасности. Она должна вытягивать горючие смеси, появляющиеся при изготовлении обоев. Там стоят фильтры, есть специальные поддоны, контейнеры, куда это все стекает. Есть система пожаротушения, которая в случае возгорания легковоспламеняющихся материалов должна сработать. Датчики стоят. То есть это отдельная вентиляционная установка по очистке воздуха. Но что-то не сработало. И в самой вентиляционной системе произошло возгорание, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 23 августа Николай Степоненков.
По его оценке, сходу определить что и почему не сработало, невозможно. Предстоит выяснить, должным ли образом обслуживалась система вентиляции. Не исключено, что расследование продлится до месяца.
Последствия пожара на «Элизиуме» могли быть катастрофическими. Если вдруг вентиляционная система вышла бы из строя и перестала отводить наполненный горючими смесями воздух, малейшая неосторожность грозила бы взрывом и крупным пожаром.