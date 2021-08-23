"Все делается, чтобы мне навредить": Кандидат в Госдуму от Новосибирска Наталья Пинус записала видео для жителей Бердска
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"Все делается, чтобы мне навредить": Кандидат в Госдуму от Новосибирска Наталья Пинус записала видео для жителей Бердска

11:09:448/23/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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"Этим видео я хочу информировать о провокациях, которые реализуются на территории вашего города. Я сейчас баллотируюсь в Государственную думу, и, видимо, есть люди, которым крайне нежелательна моя победа", - сказала народная избранница.

Наталья Пинус баллотируется в депутаты Госдумы
Наталья Пинус баллотируется в депутаты Госдумы
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Видео с действующим независимым депутатом Совета депутатов Новосибирска Натальей Пинус, которая баллотируется в Госдуму России в Новосибирске, появилось в мессенджерах жителей Бердска. На нем народная избранница заявила, что ее предвыборную кампанию пытаются сорвать.

- Я записываю это видео специально для жителей Бердска. Этим видео я хочу информировать о провокациях, которые реализуются на территории вашего города. Я сейчас баллотируюсь в Государственную думу, и , видимо, есть люди, которым крайне нежелательна моя победа. В Бердске организована массовая расклейка моих материалов в местах, которые вообще для этого не предназначены. Материалы расклеиваются на фасадах домов, на столбах, на заборах. В адрес нашего штаба приходят разнообразные звонки, от негодующих жителей Бердска. Этим видео я хочу вас официально заверить, что все это не имеет никакого отношения ни ко мне, ник моему штабу. И это все делается только с одной целью, чтобы мне навредить, - заявила Наталья Пинус.

Стоит отметить, что в сентябре 2020 года Наталья Пинус стала известна на всю страну. Подовом послужила шутка Ивана Урганта на шоу «Вечерний Ургант. Тогда шоумен прокомментировал просьбу Натальи Пинус скинуться ей на печь. Новосибирцы обратили внимание на пост в Facebook, где Наталья Пинус попросила скинуться ей на печь для обжига керамики в честь ее дня рождения. Цена всего ничего — 100 тысяч рублей.

- Я сама себе эту штуку ну точно не куплю. Просто рука не поднимется. Но буду признательна, если вы, дорогие друзья, мне в этом поможете, — написано депутат тогда.

Пост быстро стал поводом для обсуждения в социальных сетях и многих СМИ. Не обошел стороной информацию и Иван Ургант.

- Ну если рука поднялась проголосовать за нее, то почему же не поднимется купить печь? — задается вопросом Иван Ургант и добавляет:

- Главный вывод, который мы делаем из этой новости: не боги горшки обжигают, а депутаты.

В конце Иван Ургант предположил, что Наталье Пинус нужна печь для того, чтобы делать глиняные «свистульки», а потом раздавать их пенсионерам: «чтобы пенсионер свистнул, а депутат к нему побежал».

Напомним, Избирательная комиссия Новосибирской области сама не может оценить причастность бердских кандидатов к «экстремистам», как и любых других. Поэтому полагается на Минюст. Об этом сообщила глава облизбиркома Ольга Благо на пресс-конференции 17 августа. Так она прокомментировала ситуацию с массовом снятием с выборов депутатов горсовета Бердска выдвиженцев от коалиции "Новосибирск-2020".

По словам главы регионального избиркома, в Бердске создан прецедент действия новых норм избирательного законодательства.

— У нас, к сожалению, в Бердске сложилась такая ситуация с применением новой нормы закона, которая установила дополнительные ограничения избирательного права лиц, причастных к деятельности организаций, в отношении которых принято решение либо о ликвидации, либо о запрете их деятельности. В Бердске часть таких кандидатов заявилась на выборы в порядке самовыдвижения, — отметила Благо.

По ее словам, ни к кому из бердских кандидатов со стороны территориальной избирательной комиссии предвзятого подхода не было. Запрос в Минюст делают буквально на всех кандидатов, рассказывала "Курьер. Среда. Бердск" глава бердской ТИК Наталья Фокина.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", избирательная комиссия Бердска отказала в регистрации 12 кандидатам из 17, представляющим коалицию "Новосибирск 2020. Отказ в регистрации в качестве кандидатов получили Ольга Нечаева, Кирилл Левченко, Михаил Рязанцев, Вячеслав Якименко, Тимур Ханов, Ольга Сурначева, Сергей Косов, Илья Пуховский и другие. 11 из 12 вычеркнутых из списков пытались оспорить решение ТИК в Бердском горсуде. Всем отказано. Известно, что три кандидата подали апелляционную жалобу в областной суд.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", 17 августа в Бердский суд поступило административное исковое заявление Селищевой к окружной избирательной комиссии о признании незаконным решения об отказе в регистрации кандидата в депутаты.

Выборы депутатов горсовета Бердска и в Госдуму России состоятся по всей стране с 17 по 19 сентября 2021 года.

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