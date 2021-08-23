Даты родительских поминальных суббот осенью 2021 года: Как нужно вспоминать усопших и что делать в особые дни

В церковном году существует несколько крупных родительских суббот, установленных для всеобщего поминовения усопших. Таких особых дней в году насчитывается всего 8, и к сегодняшнему дню, 23 августа, 7 из них уже прошли. В 2021 году верующим предстоит отметить одну - Дмитриевскую родительскую субботу, которая в 2021 году наступит 6 ноября.
Эта родительская суббота является одной из трех самых крупных. Еще две - это Вселенская и Троицкая. Всегда она выпадает на последнюю субботу перед 7 ноября - днем памяти Дмитрия Солунского.
Традиции Дмитриевской родительской субботы
В этот день все верующие христиане должны посетить церковь, побывать на службе, после которой можно помолиться о своих усопших и поставить свечи за их упокой. Некоторые приносят поминальные продукты на канон для нуждающихся. Это доброе дело будет засчитано благом для вас и душ ваших усопших. Не желательно приносить мясные продукты для поминовения.
Накануне желательно в пятницу вечером подойти в храм и подать записку с именами ваших усопших, чтобы их имена были упомянуты во время поминального на саму Дмитриевскую субботу. После богослужения можно подать милостыню нищим, а также раздать им поминальные продукты, чтобы они тоже помянули ваших усопших. Для этого их нужно об этом попросить и назвать имена усопших.
После этого можно посетить могилу родственников, отнести им на могилу церковную свечу и цветы для украшения. Строго запрещается на кладбище приносить продукты питания, алкоголь и сигареты, а также не разрешается сыпать зерно на землю, поскольку это является следованием языческим традициям.
После посещения храма и кладбища все отправляются по своим домам, накрывается поминальная трапеза, за которой собираются вся семья и близкие знакомые. В народе верят, что в этот день души усопших могут посещать те места, где живут их родные и любимые люди. Именно поэтому на поминальный стол ставят те блюда, которые любили кушать усопшие. Обязательно готовиться поминальная кутья, а на Дмитриевскую субботу принято готовить не менее 12 разных блюд. На самом деле церковного правила об этом не существует, такая традиция появилась из народных примет.
Самое главное нужно не забывать, что усопшим требуется только наша молитва, поскольку посещение кладбища для них не играет никакой роли. Своими молитвами мы поддерживаем память о них, а также просим Господа, чтобы он был милостив к их душам.
Если вы не смогли с утра посетить храм, можно почитать поминальные молитвы дома.