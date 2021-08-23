"Он упал и ударился головой": Сестра расчлененной 9-летней Насти Муравьевой рассказала подробности внезапной смерти дяди у мемориала в Тюмени
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"Он упал и ударился головой": Сестра расчлененной 9-летней Насти Муравьевой рассказала подробности внезапной смерти дяди у мемориала в Тюмени

11:42:468/23/2021,Дарья КостинаФото: Соцсети
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Также сестра погибшей девочки поблагодарила всех неравнодушных людей, которые помогали семье в поисках, а позже и в сборе средств на организацию похорон.

Настю искали полтора месяца
Настю искали полтора месяца

В Тюмени около стихийного мемориала Насти Муравьёвой нашли тело ее дяди Андрея. Ему было 40 лет. В беседе с журналистами «Курьер. Среда. Бердск» 23 августа, сестра погибшей Насти Муравьёвой рассказала, что мужчина упал.

— Это произошло вчера, в четыре утра. Он стоял возле мемориала разговаривал с людьми (личность для меня не известна). После этого упал и ударился головой. Есть записи с камер, всё находиться в полиции. Идёт расследование насчёт дяди, — рассказала сестра убитой девочки Татьяна Муравьева.

Ранее сообщалось, что жители Тюмени устроили стихийный мемориал возле объявления о пропаже Насти Муравьевой. К месту, где сообщалось о том, что девятилетняя Анастасия объявлена в розыск, неравнодушные горожане приносят цветы и игрушки.

Также сестра погибшей девочки поблагодарила всех неравнодушных людей, которые помогали семье в поисках, а позже и в сборе средств на организацию похорон.

— Да, все неравнодушные люди перечисляли деньги на счёт. На тот момент мы собирали только на похороны дяди. Так как на похороны Насти не нужно было средств. Но мы не были до конца в этом уверенны и решили совместить пост. В течении часа мы удалили его и прекратили сбор средств. Так как на нас вышел человек, который готов принять все расходы на себя, — рассказала Татьяна Муравьева. - Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей! Которые старались помочь в поисках Насти! И также сильно переживали за судьбу нашей малышки. Хочу отдельно поблагодарить руководителя "Ритуальной похоронной компании" ИП Афанасьев Алексей Викторович, он берет на себя все расходы, связанные с похоронами Андрея Муравьева и Насти Муравьевой.

О ходе расследования гибели своей сестры Татьяне пока ничего неизвестно.

— Расследование по поводу сестры идет, но пока что ничего не говорят.

Напомним, 19 августа в тюменском районе Лесобаза, вблизи АЗС, было найдено расчлененное тело девочки. Следственный комитет РФ подтвердил, что останки принадлежат пропавшей полтора месяца назад Насте Муравьевой. Причина смерти школьницы устанавливается. По одной из версий, напасть на ребенка мог педофил, проживающий с ней в одном доме.
Как рассказывал 5-tv.ru, в убийстве Насти Муравьевой из Тюмени заподозрили серийного маньяка: за последние 20 лет в городе пропали девять детей. В то же время бывший консультант ГУ криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин заявил, что пропажи и убийства детей — дело рук одного человека.

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