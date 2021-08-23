Боевики "Талибана"* призывают руководство сопротивления в Панджшере сдаться

Представители радикального движения «Талибан»* призвали отряды вооруженной оппозиции в провинции Панджшер сдаться. Как стало известно, лидеру сопротивления дали 4 часа для того, чтобы передать провинцию под контроль талибов. Отмечается, что отряды радикалов уже обступили провинцию и готовы начать операцию по захвату. Вместе с тем министр обороны в правительстве Гани Бисмилл Хан Мохаммади заявил, что талибам не удастся взять Панджшер.
Талибы уже готовят делегацию, чтобы отправить ее на встречу с лидером движения.
20 августа стало известно, что талибы провели в Панджшерском ущелье переговоры с Масудом о мирной передаче провинции, однако итоги беседы обнародованы не были.
Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.