Боевики "Талибана"* призывают руководство сопротивления в Панджшере сдаться
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Боевики "Талибана"* призывают руководство сопротивления в Панджшере сдаться

11:28:398/23/2021Фото: pixabay
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Лидеру движения дали всего четыре часа, чтобы сдаться.

Конфликт в Афганистане продолжает набирать обороты

Представители радикального движения «Талибан»* призвали отряды вооруженной оппозиции в провинции Панджшер сдаться. Как стало известно, лидеру сопротивления дали 4 часа для того, чтобы передать провинцию под контроль талибов. Отмечается, что отряды радикалов уже обступили провинцию и готовы начать операцию по захвату. Вместе с тем министр обороны в правительстве Гани Бисмилл Хан Мохаммади заявил, что талибам не удастся взять Панджшер.

Талибы уже готовят делегацию, чтобы отправить ее на встречу с лидером движения.
20 августа стало известно, что талибы провели в Панджшерском ущелье переговоры с Масудом о мирной передаче провинции, однако итоги беседы обнародованы не были.

Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.

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