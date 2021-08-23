"Зимняя вишня в Москве": в столице произошел страшный пожар в торговом центре "Дэйли"
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"Зимняя вишня в Москве": в столице произошел страшный пожар в торговом центре "Дэйли"

11:45:248/23/2021Фото: Мэш
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Люди в ужасе выбегали из ТРЦ и на ходу хватали как своих. так и чужих детей.

Пожар начался на детском аттракционе

Накануне в Москве произошло возгорание в торгово-развлекательном центре Дэйли. Пожар начался на детском аттракционе. К счастью, всех посетителей смогли вовремя эвакуировать и никто не пострадал.

Как сообщают очевидцы, на первом этаже группа детей справляла день рождения. Потом они поднялись на второй этаж, где находился детский лабиринт. Один из взрослых подошел к администратору и сообщил, что в лабиринте что-то горит. А пока девушка ходила за огнетушителем, пламя разгорелось.

По словам москвички, лабиринт разгорелся за три минуты. Рядом находилась лестница и все ринулись на неё. Посетители начали выбегать. Горожанка рассказала, что многие дети плакали: «Мама, мама». Женщина схватила одного ребёнка и выбежала вместе с ним. Дети бежали из помещения без обуви.

Посетители считают, что им удалось спастись только из-за того, что в торговом центре было мало народа - эвакуировали порядка 1100 человек. Сейчас прокуратура проводит проверку по данному факту.

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