Новые подробности трагедии в Бердске: Выпавший из окна девятого этажа 38-летний мужчина приехал из Северска

В следственном комитете РФ по Новосибирской области рассказали о ходе дела, связанного с падением мужчины из окна девятого этажа. Он разбился насмерть. По некоторым данным, он упал с высоты случайно.
- Следственным отделом по городу Бердску проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение, - уточнила старший помощник руководителя управления капитана юстиции Петрушина Екатерина.
Трагедия произошла около 19 часов 22 августа в Микрорайоне Бердска - в районе остановки "Березовой". Из окна квартиры, скорее всего на девятом этаже, дома №97 на ул. Красная Сибирь выпал мужчина. Он получил травмы несовместимые с жизнью, от которых скончался. Его тело обнаружили на тротуаре возле первого подъезда. На место ЧП сразу приехала следственно-оперативная группа для выяснения подробностей трагедии.
Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" свидетели, на место происшествия приехала полиция, скорая помощь. Они накрыли тело, начали опрашивать жителей.
Напомним, "Курьер. Среда. Бердск" ранее сообщал о гибели мужчины, который выпал из окна верхнего этажа 10-этажки. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть.
Как стало известно из собственных источников, пострадавшему было 38 лет. Сам он житель города Северска. Жил в доме, в котором произошло происшествие. Родственники не давали о себе знать.