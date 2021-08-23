Россиянка с приступом попала к пьяной медсестре. Смотрите видео

В Новокузнецке местная жительница обвинила медсестру одной из городских больниц в пьянстве на рабочем месте. Видео она выложила в социальные сети.
Как сообщает женщина, она попала в больницу с приступом. Работники Скорой помощи его купировали, но в больничной палате ей вновь стало плохо. Больная вышла в коридор, чтобы позвать врача для оказания ей помощи. Кроме того, пациентка хотела, чтобы ей поставили назначенную ранее капельницу.
в ходе разговора женщина решила, что медсестра сильно пьяна.
- При оформлении в отделении мне выдали ужасное постельное, на которое хороший хозяин даже собаку не позволит положить. Но самое страшное меня ожидало чуть позже, когда спустя час ко мне так никто и не подошёл, - рассказала женщина.
Региональный Минздрав сразу же начал проверку и выяснил, что медсестра действительно была пьяна.
-По информации Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 им. А.А. Луцика, по данному случаю проведена внутренняя проверка. Факт алкогольного опьянения сотрудницы подтвердился. От работы отстранена с последующим увольнением по статье, - сообщили в минздраве.