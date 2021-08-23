Горяченькая исчезнет во всем Бердске через сутки: Воды не будет пять дней с 24 августа 2021

По информации комбината бытовых услуг Бердска, совсем скоро весь город останется без горячей воды. Как стало известно, отключение воды произойдет уже завтра, 24 августа и продлится до 28 августа. Ограничение связано с тем, газовики проводят профилактические и ремонтные работы на сетях города. Отметим, что котельные «Вега» и «Новая» работают на газе.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что котельную без персонала вместо частной ТГК-1 построит Бердск за год.
в 2023 году собственники котельной выводят ее из эксплуатации — она уходит из городской системы отопления. Между тем, она дает тепло в третью часть Бердска.
Вариант закольцовки от «веговской» котельной оценивается в 400 млн рублей по ценам трехлетней давности — необходимо проложить трубы диаметром в два раза больше нынешних.
- Если зайдем в эту работу, нам придется перекопать пол Бердска. Это не тот вариант, за который нужно держаться. Сегодня есть возможность построить одну газовую котельную, - поделился планами директор КБУ, отметив, что идея с сооружением 4-5 котельных, о чем говорили раньше, пока держится в запасе.