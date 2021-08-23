Как пенсионерам оформить заявление на выплату 10 000 рублей от Путина: Свежие данные на 23 августа 2021

22 августа президент России встретился с представителями партии "Единая Россия". В этот момент он заявил, что все пенсионеры получат выплату по 10 000 рублей до оконца 2021 года. Выплата будет иметь единовременный характер.
Кому положена новая выплата
10 000 рублей получат пенсионеры России. При этом все - работающие, неработающие.
Путин отметил, что рост пенсий не соответствует нынешней инфляции.
- На мой взгляд, этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, недостаточно. Я бы попросил “Единую Россию”, когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 тысяч рублей, - сказал глава государства.
Кто еще получит деньги
Единовременную выплату получат и военнослужащие. Но выплата достигнет 15 000 рублей по итогам 2021 года.
Когда оформить выплату
На данный момент точной даты начисления денег на банковские карты россиян нет. Но известно, что выплату произведут до кона 2021 года. Владимир Путин обсудит детали выплат на следующей встрече с представителями «Единой России».
Чтобы оформить выплату, не нужно будет писать заявление в МФЦ или на портале Госуслуг. Выплаты просто придут на счёт всем гражданам, которые находятся на пенсии.