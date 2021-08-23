Байкер без прав врезался в Nissan Tiana на трассе Р-256 под Бердском

В минувшую субботу, 22 августа, в Бердске произошло страшное ДТП. Как сообщает ГИБДД по Новосибирской области, все случилось около 9 часов вечера. 31-летний водитель мотоцикла Raсer 4 stroke без прав ехал по трассе Р-256 из Бердска в Искитим. На 37-ом км трассы он столкнулся с автомобилем Nissan Tiana, за рулем которого находился 36-летний водитель. Он ехал в попутном направлении.
В итоге, в результате ДТП пострадал мотоциклист — он получил травму ноги. Его доставили в ближайшую больницу.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.