Новые подробности спасения 2-годовалой Людмилы: Девочку нашли по писку в лесу спустя трое суток поиска

Полуторагодовалую девочку, которую 3 дня искали в лесу Смоленской области, доставили в больницу. На данный момент она находится в сознании. Об этом сообщила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Омбедсмен сообщила, что девочку могут транспортировать в Москву санавиацией.
— Сейчас малышка в местной больнице, ее обследуют врачи – она в сознании, пытается что-то говорить. В скором времени планируется из Москвы в Смоленскую область вылет вертолета на случай необходимости транспортировки ребенка в столичную клинику, — сообщила Анна Кузнецова.
Напомним, малышку нашли живой в 4 километрах от дома в буреломе. Ребенок серьезно не пострадал, на её теле были обнаружены следы от укусов насекомых.
Сообщение о ее исчезновении поступило в следственный отдел СУ СК РФ по Смоленской области во вторник, 17 августа.
По словам одного из участников поиска, девочка пошла за четырехлетней сестрой, но не вернулась.
— Сестра пошла гулять, шла, периодически оглядывалась, и видела, что та шла за ней. Но потом пропала. Она подумала, что та вернулась домой. Это было в 10:00, но родители спохватились только около 18:00, — рассказывал волонтер.
Малышку искали ежедневно более 400 волонтеров спасателей. К сожалению, с родителями малышки журналистам «Курьер. Среда. Бердск» связаться не удалось, однако один из волонтёров поделился тем, как именно нашли девочку.
— В лесу, в 4-х километрах от штаба одна из групп остановилась на привал. Вдруг услышали писк. Они снова позвали и писк повторился. Мы все ждали, все верили... И вот оно — такое долгожданное и такое важное: «Найдена! Жива»! Рыдал весь штаб. Плакали все: и закалённые жизнью и опытом добровольцы, и те, кто приехал первый раз, местные плакали... Все, наконец-то все закончилось, — так эмоционально описывает момент один из поисковиков «Сальвара», когда полуторагодовалую девочку нашли.