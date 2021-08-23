Серьезный пожар произошел в многоэтажке Бердска: людей эвакуировали с помощью спецсредств
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Серьезный пожар произошел в многоэтажке Бердска: людей эвакуировали с помощью спецсредств

12:46:478/23/2021Фото: pixabay
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Спасателям удалось справить с огнем за 6 минут.

Возгорание произошло на балконе

Сегодня утром, 23 августа, около шести часов утра в Бердске произошел серьезный пожар. Возгорание началось на балконе второго этажа дома по улице Микрорайон города. Уже через четыре минуты огнеборцы прибыли на место ЧП.

К счастью, 20 жильцов смогли эвакуироваться самостоятельно — они не пострадали. А вот четырех человек пришлось эвакуировать с помощью специальных устройств.

Общая площадь возгорания составила 19 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать его спустя шесть минут. В итоге, в квартире из-за возгорания были повреждены домашние вещи и бытовая техника, а также деревянная обшивка балкона в соседней квартире. 

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