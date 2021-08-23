Фекальная мина снова «взорвалась» в Бердске: Провалился асфальт над разрушенным коллектором. Смотрите видео

Очередной провал случился над канализационным коллектором в Бердске в августе 2021 года. На этот раз разрушенной оказалась проезжая часть на ул. Советской. Это продолжение «сериала» о чрезвычайной ситуации на коллекторе на ул. Ушакова, начавшегося в 2018-м. Теперь «рвануло» рядом с перекрестком улиц Советской и Ушакова в военном городке.
Произошел провал грунта после того, как прорвало канализационную трубу. Обвалившиеся земля и асфальт улетели в канализацию.
- Мы нашли техническое решение проблемы. Материалы закупили. Сегодня-завтра сделаем, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 23 августа директор муниципального Комбината бытовых услуг Анатолий Пронюшкин.
Предстоит заменить участок поврежденной трубы коллектора. Ее прорвало, фекальные стоки начали выходить на поверхность и подмыли грунт.
- Прорвало сверху трубы. Ситуация развивается один в один, как три года назад. В определенный момент все рухнуло, - пояснил Пронюшкин, отметив, что на жителях коммунальная авария никак не отразилась — воду ни у кого не отключали.
- Мы сидим на мине, которая может рвануть в любой момент и в любом месте. Хорошо еще, что машина не попала в яму — провал случился ночью. Мы сразу же место огородили. Все не очень хорошо, - охарактеризовал директор КБУ общее состояние бердских сетей.
При этом ранее Анатолий Пронюшкин рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», в 2021 году работ по ремонту или замене канализационного коллектора в районе ул. Ушакова не предвидится. На это у города нет денег. А необходимо порядка 150 млн рублей в ценах 2019 года.
Напомним, в летом 2018 года на канализационном коллекторе произошла крупная авария, которую признали чрезвычайной ситуацией.
Коллектор обрушился в конце июля на ул. Ушакова на участке от Советской до Некрасова. Протяженность обвала составила 100 погонных метров, по остальной трассе наблюдалось проседание грунта. Ремонтные работы проводились без остановки коллектора, с текущими сточными водами из Микрорайона и военного городка. Перекачка стоков велась одновременно пятью насосными станциями. За 1 час работы коллектора принимали 10 цистерн стоков. Аварийные службы города раньше с такими масштабными работами не сталкивались.
При таких объемах движения стоков было невозможно избежать их выхода на поверхность. Фекальные воды затопили улицы Краснофлотскую, Советскую, Водосточную и переулок Урицкого. В течение первых дней аварийной ситуации была организована масштабная очистка мест обрушения трубы от грязи и ила.
Восстановление участка сети по ул. Ушакова от Советской до Некрасова позволило устранить аварийную ситуацию всего на 10% протяженности коллектора. Стоимость работ составила 15 млн рублей. На эти деньги проложили новые трубы и закрыли их бетонным саркофагом — гарантия составляет 10 лет.
Тогда стало понятно, что необходимо прокладывать дублирующий коллектора по ул. Первомайской от ул. Ленина до Советской, а также заменять трубу на ул. Ушакова с продолжением по ул. Лелюха в границах от Советской до Вокзальной. Но это дорогостоящие работы даже с учетом финансирования по программе «ЖКХ Новосибирской области». Строительство 10 погонных метров канализационного коллектора открытым способом стоит порядка 1 млн рублей, способом горизонтально бурения еще дороже, а протяженность коллектор 3 км, рассказывал вице-мэр Бердска по строительству Владимир Захаров.
справка
Городская система водоотведения — это 133 км сетей, и них порядка 42 км находятся в аварийном состоянии, так как их эксплуатация осуществляется от 40 до 50 лет, а нормативный срок эксплуатации — 25 лет. Коллектор был построен в 1968 году и является единственной сетью водоотведения для стоков от жилой застройки южной и юго-западной территорий Бердска.