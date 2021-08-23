Фекальная мина снова «взорвалась» в Бердске: Провалился асфальт над разрушенным коллектором. Смотрите видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Фекальная мина снова «взорвалась» в Бердске: Провалился асфальт над разрушенным коллектором. Смотрите видео

1:11:478/23/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Продолжается история с масштабным разрушением трубы на ул. Ушакова три года назад. В августе 2021-го рухнула дорога из-за прорыва канализационного коллектора на ул. Советской.

Чудом машины не попали в провал

Очередной провал случился над канализационным коллектором в Бердске в августе 2021 года. На этот раз разрушенной оказалась проезжая часть на ул. Советской. Это продолжение «сериала» о чрезвычайной ситуации на коллекторе на ул. Ушакова, начавшегося в 2018-м. Теперь «рвануло» рядом с перекрестком улиц Советской и Ушакова в военном городке.

Произошел провал грунта после того, как прорвало канализационную трубу. Обвалившиеся земля и асфальт улетели в канализацию.
- Мы нашли техническое решение проблемы. Материалы закупили. Сегодня-завтра сделаем, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 23 августа директор муниципального Комбината бытовых услуг Анатолий Пронюшкин.

Предстоит заменить участок поврежденной трубы коллектора. Ее прорвало, фекальные стоки начали выходить на поверхность и подмыли грунт.
- Прорвало сверху трубы. Ситуация развивается один в один, как три года назад. В определенный момент все рухнуло, - пояснил Пронюшкин, отметив, что на жителях коммунальная авария никак не отразилась — воду ни у кого не отключали.

- Мы сидим на мине, которая может рвануть в любой момент и в любом месте. Хорошо еще, что машина не попала в яму — провал случился ночью. Мы сразу же место огородили. Все не очень хорошо, - охарактеризовал директор КБУ общее состояние бердских сетей.

При этом ранее Анатолий Пронюшкин рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», в 2021 году работ по ремонту или замене канализационного коллектора в районе ул. Ушакова не предвидится. На это у города нет денег. А необходимо порядка 150 млн рублей в ценах 2019 года.

Напомним, в летом 2018 года на канализационном коллекторе произошла крупная авария, которую признали чрезвычайной ситуацией.

Коллектор обрушился в конце июля на ул. Ушакова на участке от Советской до Некрасова. Протяженность обвала составила 100 погонных метров, по остальной трассе наблюдалось проседание грунта. Ремонтные работы проводились без остановки коллектора, с текущими сточными водами из Микрорайона и военного городка. Перекачка стоков велась одновременно пятью насосными станциями. За 1 час работы коллектора принимали 10 цистерн стоков. Аварийные службы города раньше с такими масштабными работами не сталкивались.

При таких объемах движения стоков было невозможно избежать их выхода на поверхность. Фекальные воды затопили улицы Краснофлотскую, Советскую, Водосточную и переулок Урицкого. В течение первых дней аварийной ситуации была организована масштабная очистка мест обрушения трубы от грязи и ила.

Восстановление участка сети по ул. Ушакова от Советской до Некрасова позволило устранить аварийную ситуацию всего на 10% протяженности коллектора. Стоимость работ составила 15 млн рублей. На эти деньги проложили новые трубы и закрыли их бетонным саркофагом — гарантия составляет 10 лет.

Тогда стало понятно, что необходимо прокладывать дублирующий коллектора по ул. Первомайской от ул. Ленина до Советской, а также заменять трубу на ул. Ушакова с продолжением по ул. Лелюха в границах от Советской до Вокзальной. Но это дорогостоящие работы даже с учетом финансирования по программе «ЖКХ Новосибирской области». Строительство 10 погонных метров канализационного коллектора открытым способом стоит порядка 1 млн рублей, способом горизонтально бурения еще дороже, а протяженность коллектор 3 км, рассказывал вице-мэр Бердска по строительству Владимир Захаров.

справка

Городская система водоотведения — это 133 км сетей, и них порядка 42 км находятся в аварийном состоянии, так как их эксплуатация осуществляется от 40 до 50 лет, а нормативный срок эксплуатации — 25 лет. Коллектор был построен в 1968 году и является единственной сетью водоотведения для стоков от жилой застройки южной и юго-западной территорий Бердска.




Мужчина восстал из мертвых на глазах у всех
Держал в подвале: кем оказался похититель школьницы на Алтае
Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
асфальткоммунальная аварияканализационный коллекторфекальные стокиКБУ БердскаВладимир ЗахаровАнатолий Пронюшкин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Один раз надо дать много денег на замену всего коллектора?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскФекальная мина снова «взорвалась» в Бердске: Провалился асфальт над разрушенным коллектором. Смотрите видео
1:11:47 8/23/2021
Фекальная мина снова «взорвалась» в Бердске: Провалился асфальт над разрушенным коллектором. Смотрите видео
БердскСтали известны подробности жуткого ДТП с мотоциклистом на ул. Вокзальной у "Пентагона"в Бердске
1:07:47 8/23/2021
Стали известны подробности жуткого ДТП с мотоциклистом на ул. Вокзальной у "Пентагона"в Бердске
Новые подробности спасения 2-годовалой Людмилы: Девочку нашли по писку в лесу спустя трое суток поиска
12:51:53 8/23/2021
Новые подробности спасения 2-годовалой Людмилы: Девочку нашли по писку в лесу спустя трое суток поиска
БердскСерьезный пожар произошел в многоэтажке Бердска: людей эвакуировали с помощью спецсредств
12:46:47 8/23/2021
Серьезный пожар произошел в многоэтажке Бердска: людей эвакуировали с помощью спецсредств
Как пенсионерам оформить заявление на выплату 10 000 рублей от Путина: Свежие данные на 23 августа 2021
12:40:40 8/23/2021
Как пенсионерам оформить заявление на выплату 10 000 рублей от Путина: Свежие данные на 23 августа 2021
БердскБайкер без прав врезался в Nissan Tiana на трассе Р-256 под Бердском
12:27:02 8/23/2021
Байкер без прав врезался в Nissan Tiana на трассе Р-256 под Бердском
Россиянка с приступом попала к пьяной медсестре. Смотрите видео
12:10:53 8/23/2021
Россиянка с приступом попала к пьяной медсестре. Смотрите видео
БердскГоряченькая исчезнет во всем Бердске через сутки: Воды не будет пять дней с 24 августа 2021
12:04:22 8/23/2021
Горяченькая исчезнет во всем Бердске через сутки: Воды не будет пять дней с 24 августа 2021
По 15 000 рублей выплатят всем военным России до конца 2021 года
11:54:20 8/23/2021
По 15 000 рублей выплатят всем военным России до конца 2021 года
"Зимняя вишня в Москве": в столице произошел страшный пожар в торговом центре "Дэйли"
11:45:24 8/23/2021
"Зимняя вишня в Москве": в столице произошел страшный пожар в торговом центре "Дэйли"