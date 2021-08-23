Неотразимая Шэрон Стоун опубликовала свое фото в лодке на канале Венеции: в белом свитере и белых очках

Менее чем через месяц после объявления своей кандидатуры в Национальный совет SAG-AFTRA Шэрон Стоун отправилась на каналы Венеции в конце лета.
63-летняя актриса зашла в свой Instagram в воскресенье утром, чтобы поделиться своим снимком в лодке.
Актриса, казалось, находилась посреди одного из знаковых каналов итальянского города, просто написав «Венеция» в подписи.
Звезда «Основного инстинкта» была изображена в не совсем белом топе с длинными рукавами и серебряным браслетом на левом запястье, сообщает dailymail.co.uk.
На ней были белые солнцезащитные очки с черными спусковыми крючками, когда она с улыбкой сидела на лодке. Это произошло всего через несколько недель после того, как она объявила о своей кандидатуре в Национальный совет AG-AFTRA с некоторыми противоречивыми заявлениями.
Стоун объявила о своей кандидатуре в Правление в видео в конце июля, через Первую таблицу членства.
«Я имею в виду, что после 43 лет работы в бизнесе из-за Covid я потеряла свою имущественную страховку. Мне не хватали 13 долларов, и, знаете, я не думаю, что это разумно для кого-либо из нас, когда мы переживаем глобальную пандемию, терять нашу страховку на десятилетия или все то, что нам нужно, когда мы «Мы пытаемся накормить семью, мы стараемся сохранить наши дома, и мы пытаемся прокормить наших детей», - сказала она.
Актриса добавила, что ей предложили «очень хорошую работу» в Атланте, хотя она не уверена, что сможет это сделать, потому что Гильдия продюсеров Америки не будет требовать, чтобы все на съемочной площадке были вакцинированы от COVID-19.
«Смогу ли я пойти на работу до того, как все участники моего шоу будут вакцинированы? Нет. Нет, не буду. Мне угрожают, что я потеряю работу? Да, я согласен », - сказал автор The Beauty of Living Twice в видео (через Membership First ).
«Потеряю ли я работу, если все не будут вакцинированы на моем шоу? Да Да я мог. Буду ли я защищать всех нас, чтобы каждый набор, который мы проводим, был вакцинирован? Да. Да, буду, - добавила она.
"Почему? Потому что это смешно - что мы должны ходить на работу там, где работать небезопасно. Я защищаю всех нас, когда говорю, что Гильдия киноактеров, над которой я буду работать с Membership First, будет безопасна для нас, чтобы пойти на работу », - продолжила она.
Видео появилось через несколько недель после того, как она вышла на красную ковровую дорожку в белом платье от Dolce & Gabbanna на премьере фильма OSS 117: From Africa With Love на Каннском кинофестивале.
Она также вручила самую известную награду фестиваля - Золотую пальмовую ветвь, которая в этом году была присуждена инновационному Титану.
Недавно она сыграла себя вместе с Билли Кристал и Тиффани Хаддиш в «Здесь сегодня», а в следующий раз ее увидят в «Красоте» с Джанкарло Эспозито.
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