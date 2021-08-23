Матч Ницца-Марсель экстренно остановили: болельщики напали на игроков

Сегодня утром, 23 августа, около шести часов утра в Бердске произошел серьезный пожар. Возгорание началось на балконе второго этажа дома по улице Микрорайон города. Уже через четыре минуты огнеборцы прибыли на место ЧП.
К счастью, 20 жильцов смогли эвакуироваться самостоятельно — они не пострадали. А вот четырех человек пришлось эвакуировать с помощью специальных устройств.
Общая площадь возгорания составила 19 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать его спустя шесть минут. В итоге, в квартире из-за возгорания были повреждены домашние вещи и бытовая техника, а также деревянная обшивка балкона в соседней квартире.