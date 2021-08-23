Сильнейшая магнитная буря в конце августа 2021: Как пережить и облегчить свое состояние в пик активности

26 августа 2021 года состоится последняя сильная буря в августе. Уже с 24 августа геомагнитный фон будет возмущенным - сила колебаний в течение дней будет держаться на отметке в 3 балла. День 26 августа магнитная буря усилится до 4-5 баллов. Еще сутки после бури будут наблюдаться последствия в виде также возмущенного геомагнитного поля Земли.
Для того, чтобы наиболее благоприятно пережить эту магнитную бурю, требуется в точности соблюдать все рекомендации медиков, которые уже дано не являются секретом. Это соблюдения времени приема назначенных препаратов - нельзя пропускать прием таблеток, если вам выписана схема лечения вашим лечащим врачом.
Максимально нужно постараться приблизить свой образ жизни к здоровому. Это соблюдение режима дня, ограничение для себя физических нагрузок. Постарайтесь также оградить себя от любых стрессов, в том числе избегать споров и конфликтных ситуаций - берегите ваши нервы. Пересмотрите ваше питание в сторону более регулярного и здорового, откажитесь от кофе и большого количества соли.
Постарайтесь ложиться спать всегда в одно и то же время. Не проводите много времени перед телевизором и в гаджетах. Отдайте предпочтение пешим прогулкам. Их длительность должна быть не меньше часа, проводить их лучше в парках или в лесу.
Очень хорошо принимать растительные препараты из аптеки, обладающие успокоительным эффектом. Это поможет лучше засыпать, а также благоприятно скажется на вашей нервной системе.