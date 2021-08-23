Криминального авторитета Отари Кублашвили нашли мертвым в Краснодаре

Вора в законе Отари Кублашвили-Бойцова нашли мертвым в Краснодаре. Об этом сообщает телеграм-канал «112». По данным правоохранителей, 41-летний Отари Краснодарский находился в федеральном розыске по статье за занятие высшего положения в преступной иерархии.
Также стало известно, что труп авторитета нашли в съемной квартире без признаков насильственной смерти.
По информации канала, в 2018 году Бойцова досрочно освободили из колонии с тяжелым поражением спинного мозга. Но в том же году объявили в розыск за уклонение от административного надзора.