Криминального авторитета Отари Кублашвили нашли мертвым в Краснодаре
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Криминального авторитета Отари Кублашвили нашли мертвым в Краснодаре

1:57:398/23/2021Фото: Telegram-канал «112».
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На его теле не было следов насильственной смерти.

Труп авторитета нашли в съемной квартире

Вора в законе Отари Кублашвили-Бойцова нашли мертвым в Краснодаре. Об этом сообщает телеграм-канал «112». По данным правоохранителей, 41-летний Отари Краснодарский находился в федеральном розыске по статье за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Также стало известно, что труп авторитета нашли в съемной квартире без признаков насильственной смерти.

По информации канала, в 2018 году Бойцова досрочно освободили из колонии с тяжелым поражением спинного мозга. Но в том же году объявили в розыск за уклонение от административного надзора.

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