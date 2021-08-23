"Вместе с моим ребёночком убили меня": Мать выброшенного в окно роддома младенца рассказал о своем состоянии
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"Вместе с моим ребёночком убили меня": Мать выброшенного в окно роддома младенца рассказал о своем состоянии

2:18:088/23/2021Фото: pixabay
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Женщина сообщила, что сложнее всего ей просыпаться по утрам.

Малыш погиб на месте

Жительница Стерлитамака, которая лишилась новорожденного ребенка после того, как соседка по палате в роддоме выбросила его в окно, рассказала о своем состоянии. По ее словам, тяжелее всего просыпаться по утрам и осознавать все произошедшее.

- Стараюсь ради детей как-то держаться, но не всегда получается. Иногда кажется, что я не справлюсь и хочется сдаться. Это никуда не денется, с этим жить всю жизнь. Вместе с моим ребёночком убили меня, я уже никогда не буду прежней. Лишили моих детей родного и близкого человека, маленького братика. Боюсь представить, что сейчас внутри у моих детей происходит, они знают всю правду, - написала она в соцсетях.

Она отметила, что всё в её жизни стало бессмысленным. Быт, дела и работа её не интересуют и не радуют.

- Где же ты был Бог, когда всё это произошло? Как же ты допускаешь такое в мире? Откуда берутся такие люди на земле, которые творят такие вещи? Что с этим миром не так? На эти вопросы у меня нет ответов…, - рассуждает женщина. - Говорят, через 40 дней станет легче. Тяжело всё это… Справляться с этим ежедневный душевный труд. Скучаю по своему малышу, люблю его. Надеюсь у него там всё хорошо. Цените и любите своих близких, всё материальное неважно. И пусть в мире царит только любовь и добро.

Напомним, 16 августа, в роддоме Стерлитамака женщина взяла ребенка своей соседки по палате и выбросила его в окно. Малыш скончался на месте.

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