Андрей Травников поручил ускорить реализацию программы по расселению граждан из аварийного жилья
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Андрей Травников поручил ускорить реализацию программы по расселению граждан из аварийного жилья

2:11:558/23/2021Фото: nso.ru
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Задачу по наращиванию темпов расселения аварийного жилья свыше двух миллионов квадратных метров в год поставил Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета РФ 11 февраля 2019 года.

В начале этого года в мой адрес поступило предложение от руководства Фонда содействия реформирования ЖКХ

Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона 23 августа поручил существенно ускорить реализацию программы по расселению граждан из аварийного жилья.

«В начале этого года в мой адрес поступило предложение от руководства Фонда содействия реформирования ЖКХ – с использованием средств фонда ускорить реализацию текущей программы по расселению граждан из аварийного жилья. Причем ускорить значительно – на два года. Мы посоветовались с коллегами и приняли это предложение – сегодня все графики скорректированы. Понимаю, что это дополнительная задача, нагрузка – но попрошу поддержать это решение и принять все меры для того, чтобы своевременно выполнить все работы, строительные, закупочные, чтобы мы программу выполнили досрочно.

Это важно, как минимум по двум причинам – ускорить переселение людей, которые годами ждут своей очереди, хотят выехать из аварийных домов. Второе – программа очень востребована, с каждым годом у нас все больше и больше домов вновь признается аварийным, и нам очень важно подготовиться к третьей волне этой программы – чем раньше завершим вторую волну, тем раньше появятся основания для выделения региону дополнительных ресурсов для расселения домов, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года. Просьба поддержать решение активной работой, высокими темпами строительства», – подчеркнул глава региона.

Как доложил участникам совещания министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов, 19 августа правлением государственной корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрена заявка Новосибирской области о финансировании ускоренной программы расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Программа предполагает расселение на два года ранее установленного срока, с финансированием в размере 2,36 млрд рублей.

Задачу по наращиванию темпов расселения аварийного жилья свыше двух миллионов квадратных метров в год поставил Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета РФ 11 февраля 2019 года. Это направление является одним из приоритетов в национальном проекте «Жилье и городская среда».

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте национальные проекты.рф

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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