Стройка века "зашевелилась": На крыше вокзала Бердска появились рабочие - смотрите фото реконструкции РЖД
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Стройка века "зашевелилась": На крыше вокзала Бердска появились рабочие - смотрите фото реконструкции РЖД

3:01:438/23/2021
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Окончание строительства включает все этапы - это третий квартал 2022 года.

Стройка возобновлена
Стройка возобновлена

Стройка на вокзале Бердска ожила 23 августа 2021 года. Об этом свидетельствуют рабочие, которые находятся на объекте. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", первый этап строительства на вокзале завершен. Для осуществления работ второго этапа велись поиски подрядчика.

Отметим, что здание железнодорожного вокзала в Бердске является частью будущего вокзального комплекса, реализуемого в рамках проекта «Реконструкция вокзального комплекса Бердск с адаптацией для маломобильных пассажиров». В настоящее время на вокзале функционируют временные кассы. Пассажиры пребывают в тесных залах ожидания, под которые приспособили строительные вагончики. При этом пассажиры жаловались на течь с крыши вагончиков - испытание ливнем в начале августа она не прошла.

В старом здании сняли окна, а также облицовочный слой с фасада, установили каркас, предназначенный для новой пристройки. Предполагается, что в новом здании площадью 1562,8 кв. метров будут обустроены помещения для пассажиров пригородного сообщения и дальнего следования, административные, комнаты матери и ребенка, санитарно-бытовые и производственные помещения для обслуживающих вокзал служб и подразделений, коммерческие площади и объединенный пассажирский зал.

Стоимость нового вокзального комплекса оценивается примерно в 500 млн рублей. Начальная цена закупок была объявлена РЖД - 512 миллионов. Виды работ перечислены на 68 страницах проектной документации - реконструкция действительно будет полной, а здание вокзала буквально построят заново и, например, заново проведут теплосети.

В конкурсе участвовала лишь одна заявка - от московской компании ООО «Транссигналстрой», фирма заявила, что сделает все указанные работы за 424 607 086 рублей и 5 копеек. Построить вокзал планируется к маю 2023 года. В числе требованию к работам в том числе адаптированность вокзала для людей с ограниченными возможностями здоровья. Окончание строительства включает все этапы - это третий квартал 2022 года.

Вокзал ожил

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