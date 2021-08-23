Активисты Антифа устроили беспорядки и бросали на улицах взрывчатку

В минувшее воскресенье в Портленде активисты движения Антифа столкнулись с правыми демонстрантами.
- Люди зажигают фейерверки и распыляют химические аэрозоли, - написали в Твиттере власти Портленда. - Те, кто пересекает линию криминальной деятельности, подлежат аресту. В отдельном твите официальные лица предупредили водителей, чтобы они не приближались к этому району.
Как сообщает один из местных телеканалов, сообщил, что в этом районе находилось около 50 членов «Антифа» и 100 протестующих правого сектора. Были замечены не только запускающие фейерверки, но и члены «Антифа», которые бросали дымовые шашки и пейнтбольные шары.