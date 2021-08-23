Компенсацию за травмы и разбитый нос ребенка после жесткого ДТП автобуса в Турции пообещала компания TUI семье из Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Компенсацию за травмы и разбитый нос ребенка после жесткого ДТП автобуса в Турции пообещала компания TUI семье из Бердска

5:27:438/23/2021,Валерия НипомнящаяФото: Предоставлено Олегом Щагиным
0

Микроавтобус с туристами по дороге в аэропорт врезался в стоящий на дороге автомобиль. Никакой помощи они не получили. Туроператор обещал помочь с компенсацией на родине.

Туристов с травмами насильно отвезли в аэропорт

Житель Бердска, чья семья попала в ДТП в Турции, рассказал, как продвигается разбирательство.

Олег поделился, что собирается связаться с юристом, чтобы узнать, как действовать дальше и проконсультироваться по поводу шансов выиграть дело.

- Для начала нужно им претензию написать, но опять же это делать с помощью знающего человека, - сказал Олег Щагин 23 августа. - Турагент писала и звонила в компанию. Ей ответили, что принимают меры. Она объяснила, что нет смысла подавать иск о моральном ущербе, потому что на практике такие дела никто не выигрывает. Да и разбирательство может затянуться на 3-4 месяца. Компенсацию за это в России не платят.

Мужчина отметил, что тоже несколько раз звонил в TUI. Его заверили, что после того, как они отправят документы и медицинские справки, их рассмотрят и выплатят компенсацию.

- Я с ними пообщался. Отношение у них не очень заинтересованное. Сами они мне ни разу не позвонили, даже не извинились. Ведут себя, как будто так и должно быть. Как будто каждый день туристы попадают в аварии, - сетует Олег.

Житель Бердска сказал, что в ближайшее время они со страшим сыном съездят в больницу, чтобы осмотреть зубы, оценить ущерб.

- Наверное, нужно обращаться в какую-то клинику, чтобы делали расчет, прогноз по лечению. Я вообще думаю написать заявление в правоохранительные органы, так как они скрыли случай ДТП. Меня больше всего волнует факт того, что их бросили после аварии. Это же нарушение закона. Могли же быть травмы, при которых транспортировка запрещена, - заключил он.

"Курьер. Среда. Бердск" связался с представителями компании TUI и они прокомментировали этот случай.

- Туристам был предложен следующий алгоритм действий. Они должны собрать подтверждающие документы, доказывающие осуществление оплаты за медицинские услуги. Если установлено, что физические травмы есть, и необходимо произвести лечение, то на основании документов будет выплачена компенсация. После того, как туристы их приложат, документы рассмотрят и будет принято соответствующее решение. Вообще, все подобные действия должны происходить в рамках страховки. С нашей стороны был предложен вариант воспользоваться страховкой, туристы приняли решение не делать этого, - отметили в компании 23 августа.

Напомним, ранее мы рассказали, что в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился бердчанин Олег Щагин, чья жена и двое сыновей - 13 и 5 лет -попали в аварию во время отдыха в Турции.

Семью забрали из отеля в Белеке на микроавтобусе 18 августа, чтобы отвезти в аэропорт Антальи. Уточняется, что с туристами в автобусе не было сопровождающего.

Олег объяснил, что микроавтобус врезался в стоящий грузовик. Скорость автомобиля была около 60 км/ч. Со слов других участников ДТП, автобус даже не тормозил.

Бердчанин сообщил, что его младшему сыну придавило живот ремнем безопасности. Жена выпала в проход и ударилась рукой. Старший сын налетел на ручку переднего сидения – разбил нос, порвал язык и отломил два зуба. Другие пассажиры тоже получили травмы.

В автобусе кроме семьи Олега находились еще 6 человек. Все они - туристы из Новосибирска и вылетали с курорта на одном самолете. Известно, что туристы летали на отдых через туристическую компанию TUI.

По словам бердчанина, после аварии пассажиры вышли из автобуса и ожидали медиков для осмотра, но вместо них через несколько минут подъехал "Мерседес", из него вышли люди – граждане Турции – и стали запрещать снимать. Еще через 10 минут подъехал автобус и людей попросили сесть туда. Одна из женщин начала возмущаться. По её словам, если бы она продолжила, её бы силой запихали в автобус и повезли в аэропорт.

Турагент семьи Светлана объяснила, что если бы супруга Олега поехала в больницу со старшим ребенком, и им бы пришлось опоздать на рейс, ей, как сопровождающей, и сыну возместили бы расходы на обратные билеты. А второму ребенку нет. Поэтому она посоветовала туристам вернуться на родину и разбираться уже на месте.

Она уточнила, что с ней связался представитель туроператора TUI. Сказала, что они зафиксировали этот инцидент и отслеживают его. Они должны выполнить всю работу по компенсации расходов туристу или восстановлению здоровья пострадавших.

Известный журналист умер после нападения в столице
Каких людей не стоит пускать в свой дом
Железняк смело осадил Зеленского за фантазии о Крыме
Случившееся с россиянкой сдавшей ЕГЭ в 8 лет всколыхнуло Сеть
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Кабаева объяснила провал России в художественной гимнастике на ОИ
Мужчина восстал из мертвых на глазах у всех
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Европа не ожидала удара: вот на что решился «Газпром»
Европа может снять санкции с России из-за ошибки Киева
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
5 дней ада: компанию друзей растерзали на отдыхе
Пьяный депутат из КПРФ убил инвалида и уснул рядом
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
пострадавшиетуристытурцияДТПавария
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чем закончится история?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лунный календарь здоровья на конец августа: Благоприятные дни для сдачи анализов, операций и походов к врачу
5:20:20 8/23/2021
Лунный календарь здоровья на конец августа: Благоприятные дни для сдачи анализов, операций и походов к врачу
Тигр утащил человека в лес в Амурской области, когда тот пошел в туалет
5:13:30 8/23/2021
Тигр утащил человека в лес в Амурской области, когда тот пошел в туалет
Самолет-амфибия упал в Москву-реку около Коломны. Данные о пострадавших
5:01:31 8/23/2021
Самолет-амфибия упал в Москву-реку около Коломны. Данные о пострадавших
Боевики "Талибана"* потребовали от США вывести войска из Афганистана до 31 августа 2021
4:51:45 8/23/2021
Боевики "Талибана"* потребовали от США вывести войска из Афганистана до 31 августа 2021
БердскКак россиянам получить новые выплаты от Путина: Подробная инструкция ПФР
4:45:00 8/23/2021
Как россиянам получить новые выплаты от Путина: Подробная инструкция ПФР
В России выявили 19 454 новых случаев коронавируса 23 августа
4:41:28 8/23/2021
В России выявили 19 454 новых случаев коронавируса 23 августа
БердскГлава минтранса Новосибирской области проверил отремонтированные дороги в Бердске
4:26:54 8/23/2021
Глава минтранса Новосибирской области проверил отремонтированные дороги в Бердске
Главный обряд на Ореховый спас 2021: Что должен сделать каждый верующий и как поститься
4:20:13 8/23/2021
Главный обряд на Ореховый спас 2021: Что должен сделать каждый верующий и как поститься
Больше 40 лет хранил у себя видео единственного выступления Юрия Никулина житель Новосибирска
4:18:18 8/23/2021
Больше 40 лет хранил у себя видео единственного выступления Юрия Никулина житель Новосибирска
Яндекс.Такси изменит тарифы в некоторых регионах России с 25 августа 2021
4:03:51 8/23/2021
Яндекс.Такси изменит тарифы в некоторых регионах России с 25 августа 2021