Компенсацию за травмы и разбитый нос ребенка после жесткого ДТП автобуса в Турции пообещала компания TUI семье из Бердска

Житель Бердска, чья семья попала в ДТП в Турции, рассказал, как продвигается разбирательство.
Олег поделился, что собирается связаться с юристом, чтобы узнать, как действовать дальше и проконсультироваться по поводу шансов выиграть дело.
- Для начала нужно им претензию написать, но опять же это делать с помощью знающего человека, - сказал Олег Щагин 23 августа. - Турагент писала и звонила в компанию. Ей ответили, что принимают меры. Она объяснила, что нет смысла подавать иск о моральном ущербе, потому что на практике такие дела никто не выигрывает. Да и разбирательство может затянуться на 3-4 месяца. Компенсацию за это в России не платят.
Мужчина отметил, что тоже несколько раз звонил в TUI. Его заверили, что после того, как они отправят документы и медицинские справки, их рассмотрят и выплатят компенсацию.
- Я с ними пообщался. Отношение у них не очень заинтересованное. Сами они мне ни разу не позвонили, даже не извинились. Ведут себя, как будто так и должно быть. Как будто каждый день туристы попадают в аварии, - сетует Олег.
Житель Бердска сказал, что в ближайшее время они со страшим сыном съездят в больницу, чтобы осмотреть зубы, оценить ущерб.
- Наверное, нужно обращаться в какую-то клинику, чтобы делали расчет, прогноз по лечению. Я вообще думаю написать заявление в правоохранительные органы, так как они скрыли случай ДТП. Меня больше всего волнует факт того, что их бросили после аварии. Это же нарушение закона. Могли же быть травмы, при которых транспортировка запрещена, - заключил он.
"Курьер. Среда. Бердск" связался с представителями компании TUI и они прокомментировали этот случай.
- Туристам был предложен следующий алгоритм действий. Они должны собрать подтверждающие документы, доказывающие осуществление оплаты за медицинские услуги. Если установлено, что физические травмы есть, и необходимо произвести лечение, то на основании документов будет выплачена компенсация. После того, как туристы их приложат, документы рассмотрят и будет принято соответствующее решение. Вообще, все подобные действия должны происходить в рамках страховки. С нашей стороны был предложен вариант воспользоваться страховкой, туристы приняли решение не делать этого, - отметили в компании 23 августа.
Напомним, ранее мы рассказали, что в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился бердчанин Олег Щагин, чья жена и двое сыновей - 13 и 5 лет -попали в аварию во время отдыха в Турции.
Семью забрали из отеля в Белеке на микроавтобусе 18 августа, чтобы отвезти в аэропорт Антальи. Уточняется, что с туристами в автобусе не было сопровождающего.
Олег объяснил, что микроавтобус врезался в стоящий грузовик. Скорость автомобиля была около 60 км/ч. Со слов других участников ДТП, автобус даже не тормозил.
Бердчанин сообщил, что его младшему сыну придавило живот ремнем безопасности. Жена выпала в проход и ударилась рукой. Старший сын налетел на ручку переднего сидения – разбил нос, порвал язык и отломил два зуба. Другие пассажиры тоже получили травмы.
В автобусе кроме семьи Олега находились еще 6 человек. Все они - туристы из Новосибирска и вылетали с курорта на одном самолете. Известно, что туристы летали на отдых через туристическую компанию TUI.
По словам бердчанина, после аварии пассажиры вышли из автобуса и ожидали медиков для осмотра, но вместо них через несколько минут подъехал "Мерседес", из него вышли люди – граждане Турции – и стали запрещать снимать. Еще через 10 минут подъехал автобус и людей попросили сесть туда. Одна из женщин начала возмущаться. По её словам, если бы она продолжила, её бы силой запихали в автобус и повезли в аэропорт.
Турагент семьи Светлана объяснила, что если бы супруга Олега поехала в больницу со старшим ребенком, и им бы пришлось опоздать на рейс, ей, как сопровождающей, и сыну возместили бы расходы на обратные билеты. А второму ребенку нет. Поэтому она посоветовала туристам вернуться на родину и разбираться уже на месте.
Она уточнила, что с ней связался представитель туроператора TUI. Сказала, что они зафиксировали этот инцидент и отслеживают его. Они должны выполнить всю работу по компенсации расходов туристу или восстановлению здоровья пострадавших.