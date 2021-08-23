Российскую блогершу избили шаманы в Мексике

Российскую блогершу в Мексике избили шаманы из-за того, что она отказалась употреблять наркотики.Жительница Екатеринбурга по имени Рада отправилась с друзьями в латиноамериканскую страну с целью изучить некоторые шаманские практики. Компания сняла частный дом и арендовала несколько автомобилей.
Блогерша рассказала, что ее соотечественники «так сильно напились, что схватили белку», но в целом обстановка была спокойная. Через некоторое время ей начали предлагать наркотики, но она отказалась. За ней приехал муж подруги — с ним она рассчитывала уехать.
Но супруга не пустили в здание, а блогершу завели внутрь, где начали избивать.
- Дальше я получила пару сотен очень сильных ударов каблуками по голове, — описала она происходящее.
Как рассказала пострадавшая, ее пытались утопить в бассейне, вырывали волосы «вместе с кожей», угрожали убийством и физической расправой. К счастью, ей удалось вырваться от них и попасть в больницу. Ей там наложили 10 швов на голову.