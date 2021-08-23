Работающие пенсионеры получат по 10 000 рублей от Путина до конца 2021 года: Есть ли исключения?
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Работающие пенсионеры получат по 10 000 рублей от Путина до конца 2021 года: Есть ли исключения?

2:58:268/23/2021Фото: pixabay
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Точной даты выплаты нет, но уже известно, что специально для этого писать заявление не потребуется.

пенсионер пенсия
Пенсионеры ждут денег

Работающие пенсионеры России могут рассчитывать на помощь от государства в ближайшее время. это стало понятным во время встречи президента России Владимира Путина с представителями партии от "Единой России" в минувшее воскресенье, 23 августа.

В ходе встречи глава государства предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 000 рублей. Это действие должно коснуться всех пенсионеров, в том числе и работающих.

- Я бы попросил «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 тыс. рублей, — сказал глава государства.

Кроме этого президент считает, что нужно подтянуть доходы некоторых категорий граждан на фоне инфляции. Например, военнослужащие получат по 15 000 рублей.

Точной даты выплаты нет, но уже известно, что специально для этого писать заявление не потребуется - всем российским пенсионерам начислят выплату на банковскую карту до конца 2021 года по факту, что они являются пенсионерами.

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