Озеро на Камчатке запрещено посещать до 25 августа после трагедии с вертолетом МИ-8

В пресс-службе Кроноцкого заповедника сообщили о том, что запрет на посещение Курильского озера, где потерпел крушение вертолет с туристами, продлен до 25 августа.
- Пока там идут работы по подготовке вертолета к подъему со дна озера, посещение туристов запрещено. Ориентировочно, запрет продлен до 25 августа, - сообщили в пресс-службе.
Напомним, 12 августа, на Камчатке потерпел крушение вертолет МИ-8. Как стало известно, все произошло в Кроноцком заповеднике. Вертолет перевозил туристов – на борту находились 13 пассажиров и 3 члена экипажа.
По данным некоторых источников, во время полета обнаружилась техническая неисправность, экипаж попытался совершить вынужденную посадку в условиях сильного тумана, но допустил ошибку, и вертолет упал в озеро.
Чуть позже в администрации заповедника сообщили, что вертолет ушел на дно Курильского озера.
- После падения вертолет полностью ушел под воду. Выжившие, до девяти человек, смогли самостоятельно выбраться и оказались на поверхности воды, откуда их подняли сотрудники заповедника. Еще семь человек не смогли выбраться и, скорее всего, погибли, так как вода очень холодная, - рассказали представители заповедника.